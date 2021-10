La triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 no comenzó nada bien para la selección chilena. La Roja no pudo en su visita al estadio Nacional de Lima y cayó sin discusión por 2-0 ante Perú.

El resultado complica y mucho el camino del equipo de Martín Lasarte en la clasificación, ya que se alejaron todos los que estaban más arriba. Solo gracias a las derrotas de Bolivia y Venezuela, el elenco criollo no quedó en una posición peor, ya que pudo incluso terminar como colista.

En la última edición de Todos Somos Técnicos, Manuel de Tezanos abordó lo que hizo Chile en Lima y fue categórico. "Estamos mal, preocupados, tristes, abatidos por la forma. Matemáticamente ya vamos a hablar, esto no ha terminado, pero esta derrota cala hondo".

"Cuando se perdió con Brasil, bueno, tienen los mejores jugadores del mundo, no estaban algunos jugadores importantes como Alexis. Se podía perder, no es tan terrible. Empatar con Ecuador, buen resultado, pero uno veía que expulsaron a uno de ellos y Chile no llegó al arco. Después el desastre de Colombia, con Luis Díaz inspirados, con las ausencias, el desgaste se hizo todo complicado. Pero había justificaciones", agregó.

Chile no pudo ante Perú y se complicó de cara a lo que resta de eliminatorias. Foto: Agencia Uno

Para de Tezanos, Ricardo Gareca se jugó la vida en esta pasada. "Hoy nos enfrentamos con un equipo igual de desesperado que nosotros, con su técnico cuestionado y que jugó un partido con decisiones osadas. Fue osado Gareca, teniendo un jugador del Granada y otro de Boca puso a Callens y Ramos, que juegan en la MLS y César Vallejo, un equipo de ribetes menores de Perú, pero confió. Ellos no tenían a Tapia y no lo resintió, tenían entrenamientos cuando recién llegaban los jugadores a Chile".

Lasarte confundido

Martín Lasarte sigue estirando su mal presente al mando de la Roja. En 11 partidos, solo ha ganado uno y el equipo cada vez llega menos al arco rival. Para de Tezanos "está confundido. Tanto que saca a (Charles) Aránguiz hace ingresar de nuevo a (Diego) Valdés".

De hecho, el periodista también tuvo palabras para el plantel. "Es difícil caerle a los jugadores, quiero tratar de no hacerlo en la editorial al menos, pero no puede ser que el único que gane un mano a mano sea Joaquín Montecinos que apareció de emergencia. Advíncula jugó mal en el Superclásico de Argentina y hoy parecía el de siempre. Meneses lo siguió y Marcelino Núñez a Trauco y no fueron jugadores de ataque"

En esa misma línea, elogió lo hecho por los locales. "Perú no tiene jugadores en el Inter de Milan, su mejor jugador del Celta de Vigo está lesionado, no tiene jugadores en Alemania, no tiene campeones de América. Nos ganó porque jugó mejor como equipo, el fútbol es colectivo, sino el PSG ganaría siempre la Champions y los que tienen los mejores".

Finalmente insistió en su idea con el vecino país, dejándole un palo a Lasarte. "Hay equipos que trabajan mejor y tienen un mejor funcionamiento. Perú es un equipo limitado, pero tiene un gran entrenador que confía en los jugadores, los hace subir. Sergio Peña, que nos hizo un gol, llegó a Malmo desde Holanda".

Chile quedó con la eliminatoria cuesta arriba y ahora tendrá que sacar la calculadora para seguir soñando. La obligación es ganar todo lo que queda si es que se quiere tener alguna esperanza, pero así como están las cosas, no pinta para bien. ¿Qué debe hacer la Roja?

