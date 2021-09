Manuel de Tezanos se cansó de las críticas malintencionadas y los recurrentes ataques en su contra en redes sociales por sus comentarios en TNT Sports, por lo que este lunes por la mañana decidió salir a dar la cara.

El periodista decidió alzar la voz luego de que su labor analizando los duelos del Campeonato Nacional fuera, una vez más, linchada hasta el hartazgo por los hinchas en internet.

La gota que rebalsó el vaso fueron las arremetidas de los futboleros conta MDT tras el duelo de Universidad Católica ante Curicó Unido. "Ser TT cada vez que comento a la UC es una experiencia bastante fome".

"Por mucho que uno se vaya acostumbrando y sea gaje del oficio, nunca es agradable terminar un trabajo bien hecho y leer tanto insulto y descalificaciones", comenzó escribiendo en Twitter.

El periodista explicó que "cada partido que comento lo preparo exactamente igual. Tengo misma cantidad de antecedentes de cada uno de los equipos e intento ser lo más imparcial posible, entendiendo que es no se puede ser 100% objetivo porque uno es humano…".

"Cuando “salí del clóset” futbolísticamente, fue para demostrar que ese posible ir a todos los estadios sin que te peguen por ser del rival de turno… y ha resultado. En clásicos, en regiones, sólo buena onda y tallas", agregó.

Manuel de Tezanos detalló que "lo tragicómico es que me putean porque sí y porque no. Los de la UC sienten que “no defiendo” al equipo y los rivales que comento con la camiseta puesta… y ayer, cuando pedí ejemplos específicos de comentarios poco objetivos, no me dieron ninguno".

De Tezanos fue duramente criticado en Twitter pors su comentarios en el partido de la UC ante Curicó y en varios anteriores a ese.

"Mi estilo podrá gustar o no. Me la juego con mis opiniones, hablo de lo que veo en la cancha más que dar datos o contar historias, soy crítico del momento de los árbitros chilenos, de los jugadores que exageran el contacto. Así en todos los partidos que comento", publicó.

El botón de plata en Youtube reflexionó que "obvio que me equivoco, a veces digo mal un nombre, a veces veo foules que no son o al revés… pero puedo asegurarles que mi trabajo es honesto, bien intencionado y siempre doy la cara cuando cometo errores. Si no opinamos igual en algo, es sólo eso. No es tan dramático".

Por último, de Tezanos concluyó poniendo la pelota al piso y asegurando que "agradezco los buenos cometarios que sí hay de mi trabajo. por algún motivo, los malos afectan más de lo que deberían, pero sé qué hay muchos que apoyan e incluso me defienden. Eso se agradece".