Lo que era una jornada tranquilla de 18 de septiembre de 2015, se transformó en una tragedia, que enlutó al fútbol chileno. El ex mundialista de España 1982 Eduardo Guillermo Bonvallet fue encontrado sin vida en un hotel de Providencia, donde vivió sus últimos días.

Se fue el Gurú, pero dejó un legado, porque hay muchos "Bonvadictos" que mantienen vivo su recuerdo, y cada cierto tiempo aparecen videos con sus comentarios de fútbol, que toman relevancia.

El ex volante de Universidad Católica enunció millones de frases, muchas de ellas ligadas al fútbol, pero también se dedicó a levantar el ánimo de sus seguidores, dándoles ánimos en sus programas, ya sea por radio, televisión o en la web.

Eduardo Bonvallet cumple seis años de su partida, pero sus mejores frases siguen presentes en sus seguidores y también en sus muchos detractores.

El Bonva y sus frases

Las mejores frases del Bonva



- "Borghi me copió el estilo de jugar porque sabe que yo soy el ´Mesías del fútbol chileno´".

- "Soy tu sensei, tu Dalai Lama, soy el mejor, soy el Gurú".

- "Sampaoli es el técnico en la historia de este país que mejor fútbol ha hecho jugar, incluso más que Bielsa".

- "El viejo chico (Jorge Sampaoli) no quiere a Chile campeón del mundo, quiere plata y no siente amor por la camiseta, el tiempo me dará la razón".

- "Todos andan tristes, los ingleses chilenos, porque se fue Ferguson (de Manchester United). Qué tanto, si era un cura’o. Estuvo 26 años y no ganó nada. Era mejor el Perro Verde (Juvenal Olmos), que Ferguson".

- “Pelao (Nelson Acosta), clasificaste a Francia porque me hiciste caso”.

- “Viejo chico…. ¡hazme caso..awe…¡”

- “Levántate chileno”.

- “Créete el cuento chileno”.

- “Ya te creíste el cuento chileno”

- “Yo no quiero flaites en Chile”.

- "Le diría a los hinchas argentinos que me molesta de sobre manera que en el estadio se grite traidor, traidor, traidor. Ustedes nos declararon la guerra a nosotros ¡Ustedes! Y después arrugaron y los salvó el Papa, sino seríamos dueños de Buenos Aires".

- "Yo quizás no esté vivo para verlo, pero sé que Chile va a ser campeón del mundo. Es que es más fácil ganar la Copa del Mundo que la Copa América, porque acá están los mejores jugadores, la habilidad y la pasión. Ustedes dieron el puntapié inicial del gran éxito que viene".

- "Jadue tiene que dar un paso al costado de forma inmediata. A los 31 años, me llamó por teléfono. Yo no lo conozco a él, no me lo he encontrado, nada y yo no sé por qué me llamó a mí. Y me dice: ‘Eduardo tengo la posibilidad de ser presidente a raíz de lo sucedido con Segovia’ (…) y dijo la palabra clave: ‘no tengo ni uno. Tengo 31 años y no tengo ni uno’. Pero yo nunca me imaginé que era más rápido que Usain Bolt. En dos años tiene dos casas, terrenos, casa en la playa, tiene tres autos (…) Es trepador (…) Los amigos de Jadue son los de la ANFP".

- “Chileno tienes que ser gurú, fakir y guerrero”.

