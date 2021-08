Francisco Arancibia está en el ojo del huracán luego de ser acusado de golpear a un asistente sobre el final del partido en el que O'Higgins cayó 2-1 ante Deportes Antofagasta, algo que afirma el informe arbitral firmado por parte de Benjamín Saravia sobre la situación en la que se ve envuelto con el ayudante Fabián Aedo.

En caso de comprobarse que lo hizo, una fuerte sanción puede recaer sobre el atacante, quien defiende su inocencia en los hechos. "Para nada lo agredí. Estuve muy lejos de hacer eso, jamás lo he hecho en mi vida, jamás lo voy a hacer, no soy un jugador de golpear a un juez. Es algo que tendría que ser muy estúpido de pegarle un puñetazo, yo lo único que trate de hacer porque él no me miraba y se tiraba para atrás fue decirle 'hey, péscame, mírame'", afirmó a Deportes en Agricultura.

ver también Hinchas de Antofagasta festejaron junto al plantel en las gradas

El delantero afirma que las pruebas le ayudarán en la audencia que tendrá este mismo martes. "Se ve en el video que yo al ver la roja me veo sorprendido porque no lo esperaba, en ningún momento mi intención fue agredir al juez, lejísimos de eso, jamás lo haría. Tengo todo el apoyo de O'Higgins, tenemos la audencia, como te repito es una lástima todo esto, lo que se está hablando porque no es así, yo doy mi palabra que no es así".

De igual forma, espera que toda la situación se reconsidere luego de presentar su defensa. "Es lamentable lo del árbitro que se sintió así y obviamente que pido mil disculpas si es necesario porque no fue mi intención agredirlo, no estuve ni cerca de pegarle, fue solamente decirle 'mírame, péscame' porque ya era la última jugada del partido, había sido foul, obviamente me calenté y le reclamé pero jamás mi intención fue golpearlo", indicó.

Arancibia contará su versión y espera que no haya una sanción con respecto a una suspensión que lo aleje de las canchas con O'Higgins. "No sé lo que habrá pensado él pero es lamentable que se digan muchas cosas. La verdad que no soy así. Yo solamente lo muevo un poquito con la mano abierta", puntualizó.