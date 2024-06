El Niño Maravilla sigue sin encontrar club y, mientras le llueve críticas en Copa América, en su ex equipo sorprendieron con su postura. Aseguraron que no hay ningún contacto.

Alexis Sánchez vive un verdadero dolor de cabeza mientras intenta enfocarse en Chile y la Copa América. El Niño Maravilla terminó su contrato con el Inter de Milán, no recibió una oferta para renovar y tendrá que buscar un nuevo club para la próxima temporada.

Entre las distintas opciones que maneja el tocopillano está el Udinese, un lugar donde fue feliz y que tiene a sus hinchas esperándolo con los brazos abiertos. Sin embargo, las cosas parecen haber dado un vuelco en los últimos días ante el nivel mostrado por el delantero junto a la Roja.

A pesar de que se ha hablado de movidas en Italia, el director deportivo del club salió al paso y descartó contactos. Eso sí, remarcó que no está desechado pero no se le vio muy entusiasmado de poder contar con uno de los jugadores más queridos de los últimos años en el Bianconeri.

Udinese se hace el loco con Alexis Sánchez

Alexis Sánchez deslumbró al Udinese hace más de una década y, ante los rumores de un posible regreso, los hinchas se ilusionan. No obstante, en la interna del club todavía no están muy convencidos y, por ahora, evitan incluso hablar de negociaciones.

El regreso de Alexis Sánchez a Udinese parece estar cada vez más complicado. Foto: IMAGO.

El director deportivo de la entidad, Gianluca Nani, se refirió a los rumores que hay en el mercado de pases del Bianconeri. Al tocopillano también le dedicó palabras, pero no eran las que los fanáticos esperaban.

En conversación con TV12, la autoridad del club italiano aseguró que “el día de la presentación no había habido contactos. Pero eso no significa que un jugador fuerte no pueda ser un objetivo”.

Hasta ahí parecía una respuesta normal en medio de un mercado de pases, pero lo peor llegó después. “No se ha rechazado ninguna posibilidad”, dijo antes de echar por el piso los rumores de posibles conversaciones entre ambas partes. “Hasta la fecha no hay negociaciones en curso”.

Esta situación sin duda está afectado al atacante, quien no se ha visto en su mejor nivel en la Copa América. Esto no es nuevo y ya le ocurrió años atrás, también buscando club mientras participaba en un torneo con la selección, lo que afectó su rendimiento.

Alexis Sánchez tendrá que seguir buscando un nuevo destino mientras espera por ofertas. El Niño Maravilla quiere seguir siendo un aporte, pero su deseo de seguir en Europa parece estar complicándose cada vez más mientras la pretemporada está a semanas de comenzar.

¿Debe Alexis Sánchez ir a Udinese la próxima temporada? ¿Debe Alexis Sánchez ir a Udinese la próxima temporada? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cómo le fue a Alexis Sánchez en Udinese?

En su primera etapa en Udinese, Alexis Sánchez logró disputar un total de 112 partidos oficiales que lo transformaron en figura en Italia. En ellos marcó 21 goles, aportó con 20 asistencias y alcanzó los 7.590 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Chile?

Alexis Sánchez intentará seguir mostrándose a posibles interesados junto a Chile en la Copa América 2024. La Roja buscará la clasificación a cuartos de final del certamen este sábado 29 de junio desde las 20:00 horas cuando enfrente a Canadá.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.