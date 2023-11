Alexis Sánchez sigue dando la pelea para ganarse una camiseta de titular en el Inter de Milán. Este domingo el Nerazzurri enfrenta al Frosinone con el Niño Maravilla buscando la forma de sumar minutos tras haber estado desde el arranque ante Salzburgo.

Y si bien todavía es un misterio si estará desde el primer minuto, el cuadro lombardo aprovecha la locura por el chileno para hablar de todo. En la previa del duelo, el chileno conversó con el sitio oficial del club y aprovechó de revelar quién es, para él, el mejor de todos los tiempos.

Consultado por sus referentes, Alexis Sánchez fue claro en señalar que “de niño no tuve un campeón de referencia. Si tengo que pensar en un ejemplo sin duda pienso en mi madre, siempre tuve presente cómo jugaba… ¡y jugaba bien!”.

Pero tras ello, el bicampeón de América puso a una leyenda por encima de todos. “Ronaldo el Fenómeno para mí es el número 1 del mundo. Jugué con muchos jugadores fuertes, vi a Messi, a Ronaldo de cerca, pero él es otra cosa. Cuando hizo esa finta y se fue a mil millas por hora fue increíble. Algo bonito de ver en el fútbol”.

En esa misma línea, tuvo palabras para otro ex Inter de Milán. “Luego no puedo dejar de mencionar a (Iván) Zamorano, ambos venimos de Chile y siempre me ha gustado su determinación”.

Alexis Sánchez revela el gol más importante de su carrera

Alexis Sánchez también se dio el tiempo para analizar su carrera. Al tocopillano le preguntaron por el gol más importante que ha marcado, recordando uno que hizo feliz a todo el país.

Para el Niño Maravilla, el penal de 2015 es el número uno en el ranking. “El gol más importante es sin duda el que marqué en la final contra Argentina que le dio a Chile la primera Copa América de su historia”.

Pero eso no fue todo, ya que en segundo lugar puso uno de sus goles más recordados en el planeta. “Luego está el del Clásico contra el Real Madrid y obviamente el gol en el minuto 121 en el partido de la Supercopa contra la Juventus”.

Finalmente, el chileno tuvo palabras para el cuadro lombardo. “El Inter es un equipo fuerte a nivel mundial que ha crecido mucho en los últimos años. Tiene una gran afición que siempre nos apoya, da la vida por este club y un jugador que viene aquí debe hacerlo para ganar”.

Alexis Sánchez quiere aprovechar al máximo su nueva oportunidad en el Inter de Milán. El Niño Maravilla ha estado a la altura por ahora y, si bien los goles han tardado, su nivel no ha desteñido para nada.

¿Cuáles son los números de Alexis Sánchez esta temporada en Inter de Milán?

Alexis Sánchez ha disputado nueve partidos oficiales en lo que va de temporada con el Inter de Milán. En ellos acumula un gol, no tiene asistencias y suma 296 minutos en la cancha.

¿Cuándo juega el Inter de Milán?

Inter de Milán vuelve a la acción este domingo en la Serie A. Desde las 16:45 horas chocan con el Frosinone buscando mantener el liderato de la tabla de posiciones que, por ahora, le quitó Juventus.

