DT de Alexis Sánchez en Italia lo aconseja: "Ya no es el niño que debe solucionar todo"

Alexis Sánchez pasó de ser la figura a uno de los más criticados en el Inter de Milán en cosa de días. El Niño Maravilla tuvo un tremendo repunte en el inicio del 2024 con el Nerazzurri, pero bastó de un sólo error para que todo se fuera a la basura.

En la definición de la llave de octavos de final de la UEFA Champions League ante Atlético de Madrid, el chileno falló su penal y le costó la eliminación a su equipo. Esto ha desatado los cuestionamientos, aunque algunos han salido en su defensa.

En las últimas horas uno de los técnicos que lo tuvo en su arribo a Italia respaldó con todo al tocopillano. De hecho, le dejó un consejo para la recta final de la temporada y así pueda llegar en una mejor posición a definir su futuro en junio.

Gianni de Biasi le da tremendo espaldarazo a Alexis Sánchez

Gianni de Biasi fue uno de los técnicos más importantes de Alexis Sánchez. El estratega lo tuvo en el Udinese y le permitió explotar en Europa al Niño Maravilla, por lo que sabe cómo sacarle el jugo. En conversación con La Tercera, el DT recalcó que “en Inter necesita de más cariño, más consideración de todos”.

“Ahora está jugando poco en Inter de Milán, pero es un jugador que me gusta mucho. Trabajé con el chileno en Udinese, pero lo he conocido bien, es una muy buena persona y un jugador de gran calidad. No reclama y acata las órdenes del entrenador”, añadió.

Para Gianni de Biasi, Sánchez está en perfectas condiciones, pero aún no asume el paso de los años. “Alexis se encuentra bastante bien físicamente, pero tiene que entender que ya no es el niño que debe solucionar todas las cosas dentro de la cancha. Al chileno no le gusta ser uno más, un actor secundario, le gusta ser la figura del equipo. Es un jugador que necesita más confianza, cosas así. Ya es mayor, pero necesita de más cariño, más consideración de todos”.

En esa misma línea, enfatizó que el tocopillano no ha perdido la chispa. “Al final lo que pasa es que el Niño es un niño, aunque tenga más de 30 años, es una cualidad de su juego. Todavía se divierte como niño”.

Sobre una posible salida, el DT no duda en señalar que “depende mucho de cómo va a acabar la temporada. La salida de la Champions es un golpe duro. Creo que al final van a ganar una liga italiana, seguramente”.

“Pero todo pasa por lo que le guste o lo que quiera más a Alexis. Si quiere ganar más títulos se puede quedar en Inter. Siempre es un equipo que peleará los primeros lugares, pero veremos cuánto pueda jugar. Milán es una ciudad bonita para vivir. Aunque se puede ir a cualquier club, donde quiera, condiciones tiene para eso”, complementó.

Finalmente dijo que el pedido de Ricardo Gareca de salir a buscar más minutos no influirá en el Niño Maravilla. “La decisión es del jugador. El entrenador de la selección siempre quiere que sus futbolistas jueguen los más minutos que puedan. No demasiado, porque llegan muy cansados al final de la temporada. Un buen compromiso es que Alexis pueda jugar 30 o 40 minutos por partido, es la mejor solución para un tipo que tiene 30 años y que todavía puede hacer cosas importantes con su país”, sentenció.

¿Cuáles son los números de Alexis Sánchez en Inter esta temporada?

Alexis Sánchez, aún con poco espacio, ha logrado disputar un total de 26 partidos oficiales con el Inter de Milán esta temporada. En ellos ha anotado tres goles, registra tres asistencias y llega a los 841 minutos en el terreno de juego.

¿Cuándo juega el Inter de Milán?

Alexis Sánchez tendrá una nueva oportunidad para tapar bocas en la próxima fecha de la Serie A. El día lunes 1 de abril a las 15:45 horas el Nerazzurri enfrentará al Empoli.

