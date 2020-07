Rodrigo Sepúlveda apaga la tele tras salida de Alexis Sánchez en el Inter: "El partido no tiene ningún valor"

Alexis Sánchez sigue mostrando su tremendo nivel con el Inter de Milán en la recta final de la Serie A. Este martes, el tocopillano fue titular y jugó hasta el minuto 60' del triunfo 2-0 ante Napoli, algo que no dejó contento para nada a Rodrigo Sepúlveda.

El periodista, que ha seguido de cerca el regreso de la Serie A y Maravilla, realizó un video a través de su cuenta de YouTube, donde reconoció que apagó la tele tras la sustitución del chileno. "Para mí, el partido finalizó. Sin Alexis Sánchez, el partido no tiene ningún valor. Veo que Inter está jugando mal, en un partido predecible. En lo general, un Inter fome, sin ideas, de Conte".

Sepu lanzó sus dardos contra el técnico lombardo por sacar a AS7 de la cancha. "Conte tiene una debilidad, para mí, en este equipo: no saber hacer cambios. Que me digan que Alexis estaba cansado, no creo, porque no lo vi así. Que me digan que por tener una amarilla trata de evitar el juego brusco y así evitar la suspensión en la última fecha, no lo creo".

"Los cambios que hace no los comprendo, me cuesta seguirle la mano. Tengo admiración por él, pero antes. Cuando uno ve que saca a Alexis en el 59’, perfecto, pero sácalo porque está jugando mal, por otra alternativa, pero hoy sacarlo siendo el mejor me parece raro y errado", agregó.

Ante el Napoli, Alexis no pudo aportar ni con gol ni con asistencia, pero fue determinante para generar espacios. A Rodrigo Sepúlveda no le gustó para nada su reemplazo. Foto: Getty Images

Como si fuera poco, el periodista se lanzó con todo contra Borja Valero. "¿Cuál fue el queso hoy? Hay un jugador que no merece estar en ese puesto, no funciona con él. Se lo he dicho mil veces en videos anteriores. (Borja) Valero, Valero, Valero (...) El Inter no tiene un 10. Y si quiere uno, tiene a Eriksen. Y si quiere enganchar a alguien, tiene a Alexis. Entonces, cuando uno ve a un técnico que insiste… ¿De qué dosificación me hablas si queda una fecha? Son profesionales, se dedican a esto. Para ellos la pandemia terminó hace rato".

"Lo que estamos viendo hoy es que Conte no sabe utilizar a los jugadores que tiene. Valero no merece ser el 10 del Inter, bajo ninguna circunstancia. Y ojo, que hay varios que no aprecio como para estar en un equipo grande. (Cristiano) Biraghi, (Antonio) Candreva… Ahí pongo a (Víctor) Moses y a (Ashley) Young, pero sin duda. Me hace sufrir el Inter, lo gozo y lo miro porque está Alexis nomás", sentenció.