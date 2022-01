Inter de Milán se quedó con una sufrida victoria ante Venezia por la Serie A, con importante aporte de los chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal, quienes entraron en el complemento para cambiarle la cara al equipo.

Los medios italianos que cubren al cuadro lombardo le dedicaron palabras a los nacionales, y otra vez llenaron de elogios al Niño Maravilla, que ingresó prendido en el ataque del campeón de Italia.

"Entra e inmediatamente ilumina con un estupendo balón en el área, sin embargo estuvo desafortudado Vidal, que se adelanta. Además, le regala a su compañero de selección un balón maravilloso, pero mal aprovechado por el volante", indica en su análisis Passione Inter, que le pone nota 6.5.

Pero eso no fue todo, porque en Inter News señalaron que la ausencia por largos minutos del ex Cobreloa se notó, debido a que sin él el líder del Calcio no tiene creatividad.

"Su ausencia pesa mucho en términos de creatividad. Intenta inventar algo pero no es fácil contra la pared blanca y se encuentra sosteniendo la pelota más tiempo del que debería. Cuando se abran espacios, se sube el pedestal", comentan y le dan una calificación de 6.

El análisis de Vidal



El King también entró a los 72 minutos del partido, al igual que Alexis, y si bien puso mucha garra, no fue tan bien tratado por los medios interistas.

"Mantiene el puesto haciendo girar el balón sin destellos reseñables y se devora el gol del 3-1, tras un chocolate que le ofrece su amigo Sánchez", cuenta Inter News, dándole un 6.

En tanto, Passione Inter le pone un 5.5 e indican que "entra mal y pierde dos balones simples. En carrera, últimamente nunca es un factor positivo: también se come el gol del 3 a 1 tras un bombón de Sánchez".