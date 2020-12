Prensa italiana asegura que Arturo Vidal vuelve ante Spezia y Alexis Sánchez sigue en recuperación

Antonio Conte no podrá contar con Alexis Sánchez y Arturo Vidal para el trascendental encuentro del Inter de Milán ante Napoli por la Serie A. El tocopillano terminó el choque ante Cagliari con molestias en su aductor izquierdo, mientras que el King arrastra problemas del partido contra Bologna, donde recibió un golpe en el gemelo.

Sin embargo, Vidal ya estaría recuperado de su dolencia que lo dejó out varios partidos y podría volver a las canchas este domingo ante el Spezia. El que aún no está en óptimas condiciones es Alexis, quién no estará ni hoy ante el Napoles ni el domingo.

Según revela La Gazzetta dello Sport, "el delantero chileno del Inter se verá obligado a perderse los dos próximos partidos por un problema de aductores".

Sobre el King, el medio italiano asegura que "ausente hoy pero posible recuperado para el partido ante los ligures, el otro chileno del equipo de Antonio Conte: Arturo Vidal .El ex azulgrana también había dado disponibilidad para el Napoli, pero la plantilla prefirió no arriesgar".

Una final ante Napoli



El Inter de Milán de Alexis Sánchez y Arturo Vidal tendrá una verdadera final este miércoles ante el Napoli de Gennaro Gattuso. Tras la eliminación de los torneos internacionales, el cuadro nerazzurro luchará por conseguir la Serie A después de 10 años y para eso, es vital acortar distancia con el AC Milán.

Ambos elencos vienen de un buen presente en el Calcio, ubicándose en 2° y 3° lugar de la tabla de posiciones respectivamente, por lo que este duelo es prácticamente un final para ambas escuadras que buscarán ser el escolta exclusivo del líder del fútbol italiano, el sorprendente Milán de Zlatan Ibrahimovic.

El Inter recibe al Napoli este miércoles 16 de diciembre a las 16:45 horas de Chile en el Guiseppe Meazza y será transmitido por ESPN y Rai Italia.