Ronald Koeman también le dice no al Barcelona para asumir la banca técnica

Tras la eliminación de Barcelona de la Supercopa de España ante Atlético de Madrid, la prensa española ha especulado que estos son los últimos días de Ernesto Valverde como director técnico catalán.

Estos rumores han aumentado, porque se filtró que Xavi Hernández, ex jugador y referente del equipo azulgrana, mantuvo conversaciones con la dirigencia. Sin embargo, el actual técnico Al-Sadd de Catar le dijo que no a la directiva, por respeto a Valverde. Pero no cerró la puerta por completo, porque dijo que estaba dispuesto asumir la banca al término de la temporada.

Ante la negativa del primer candidato, el periodista Lluís Canut en el Tot Gira de Catalunya Radio y publicado por Mundo Deportivo de España, informó que la dirigencia le ofreció el puesto a Ronald Koeman, actual DT de la selección de Países Bajos.

No obstante, Koeman, quien reveló que tiene una cláusula en su contrato de partir si llega una oferta de Barcelona, también se negó a asumir la banca técnica del equipo donde milita Arturo Vidal. El motivo: quiere disputar la Eurocopa con el país europeo, después del certamen continental está dispuesto a conversar.

Por el momento, este lunes Valverde retomará sus funciones como técnico del equipo preparando el duelo de Barcelona ante Granada, por una nueva fecha de la liga española.