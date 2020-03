Rafinha echa al agua a Arturo Vidal y acusa que se fue del Bayern por culpa del técnico Niko Kovac

Aunque se cumplirán dos años de su salida del Bayern Múnich, Arturo Vidal se mantiene presente en la actualidad del equipo bávaro. El brasileño Rafinha volvió a poner al King en la palestra en medio de una polémica con el ex entrenador Niko Kovac.

Según el lateral que hoy cumple labores en Flamengo, el director técnico fue el culpable de la extinción del gran equipo de Bayern que dominó la Bundesliga en los últimos años. Y se puso a él como ejemplo.

"Le pedí que me liberara en 2018 porque tenía una oferta del Bayer Leverkusen. Me dijo '¡quédate, te necesito!'. Y después apenas me dio algunas oportunidades en los segundos tiempos, en toda la temporada", reconoció Rafinha en diálogo con Diario Bild.

El tema es que su caso parece ser más común. "Respeto a Kovac, pero te aseguro que si hubiera sido distinto, todos podríamos seguir en el equipo: Arjen Robben, Frack Ribery, James, Mats Hummels, Renato Sanchez, Arturo Vidal y yo. Eso pudo haber pasado, pero todo llegó a su fin con Kovac", lanzó el brasileño.

Rafinha no solo es uno de los buenos amigos que se hizo Arturo Vidal en el Bayern, sino que su versión además coincide con lo que señalaba la prensa entonces, que el chileno estaba en una supuesta lista negra de Kovac.

Vidal venía recuperándose de una lesión en la rodilla derecha y pese a que el técnico dijo públicamente que esperaba que volviera al equipo "lo antes posible", lo concreto fue que definitivamente saltó al Barcelona y su rodilla no dio problemas.

Kovac fue despedido del Bayern Múnich en noviembre del año pasado, luego de que el equipo fuera goleado por 5-1 ante Eintracht Frankfurt y cayera a la cuarta posición de la Bundesliga.