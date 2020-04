Histórico: Helsinki quiere que Arturo Vidal aparezca en La Casa de Papel

Casi no hay nadie en el mundo que no hable de la serie La Casa de Papel. Y el mundo del fútbol tiene su encuentro en la última temporada, con una breve aparición de Neymar. Sin embargo, hay otro futbolista que quieren en la saga: nada menos que Arturo Vidal.

Así lo confesó Darko Peric, el actor que encarna al entrañable Helsinki. "Siempre lo digo. Hay un jugador del Barça que tiene un aspecto así más punki, que es Vidal. Arturo Vidal. Yo creo que para la serie, para la ficción, da el perfil", aseguró en entrevista al FC Barcelona.

Helsinki recuerda que estuvo cerca de conocer a vidal, pero que de momento no se ha dado el encuentro entre los dos cracks del cine y el fútbol.

"Con Vidal hemos coincidido en un evento en Barcelona, pero no lo conozco. No conozco a Messi. Estuve en el Circo de Soleil, pero no lo conozco personalmente. Sé quiénes son, pero no los conozco personalmente", explicó.

Esto a diferencia de otros recordados jugadores azulgranas. "Hablé con Dani Alves y es super fan y una persona maravillosa. Así que con Neymar todo bien, que era de los primeros superfas mediáticos", recuerda el serbio.

Y hay más. "A Rakitic lo conozco persoinalmente, hablamos el mismo idioma, él es croata y yo soy serbio, somos de la misma zona. Con Griezmann comparto la pasión por el básquetbol", resume Helsinki.

Una óptica distinta que puede significar el ascenso de King Arturo a la serie de acción más popular del mundo. Como si le faltaran títulos por agregar a su inmensa carrera internacional.