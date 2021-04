Ex perro chico del Inter quiere que Arturo Vidal se vaya: "Tiene 33 años y gana mucho dinero"

El buen presente del Inter de Milán, con once victorias consecutivas y once puntos de ventaja en el liderato de la liga italiana a ocho fechas del final, no ha tenido a Arturo Vidal en la primera línea de la armada de Antonio Conte.

El mediocampista chileno se sometió a una operación de meniscos en marzo, y se mantiene sin regresar a las canchas de manera formal, mientras el equipo suma victorias y consolida su zona medular sin el aporte del King.

Por eso, el Rey Arturo está en el ojo de la crítica, lo que se aprecia en la palabra de Benoit Cauet, que jugó cuatro años en el Inter y ganó la Copa UEFA junto a Iván Zamorano en 1998. El francés no está de acuerdo con la continuidad de Vidal.

"Tiene 33 años y gana mucho (dinero). Si existiera la posibilidad, lo dejaría partir", sentencia en La Gazzetta dello Sport el ex volante que tras el retiro trabajó en las divisiones inferiores del conjunto lombardo y ha dirigido equipos de menor envergadura en su país.

Arturo Vidal no se ha aparecido en las canchas después de su operación de meniscos en marzo. Foto: Getty Images

"Vidal podría haber dado más. En su carrera siempre ha demostrado que es un gran futbolista, nunca se rindió y empujó el carro, pero los años pasan: nació en 1987 y no gana poco. Ahora Inter podría prescindir de él y ahorrarse su sueldo al mismo tiempo", consignó.

Las lesiones han sido un factor en contra del chileno. "Eran lesiones de cierto peso y también creo que no se adaptó perfectamente al equipo después de su paso por Barcelona. Conte lo conoce de memoria, pero en la Juventus era otra cosa, primero por su edad", argumenta.

Para el relevo, Cauet también se ilusiona con una pareja: "Sergej Milinković-Savić (Lazio) y Paul Pogba, que está en dificultades en Manchester United. Paul sería el mejor, pero lástima que el precio por ambos sea tan alto", explica.

Inter de Milán visitará este domingo al Napoli en el estadio Diego Maradona por una nueva jornada de la Serie A, y se espera que tanto Arturo Vidal como Alexis Sánchez aparezcan entre los jugadores citados en una semana clave para la lucha por el Scudetto.

Los nerazzurri se presentarán en el sur este 18 de abril, y luego serán visita de Spezia (21), antes de cerrar la seguidilla de tres juegos en una semana como anfitrión de Hellas Verona (25); por lo que una buena cosecha de puntos será decisiva.