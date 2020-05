André Cunha, veedor del Barcelona: "Existe una excelente relación de Vidal con Messi. Esa es otra razón por la que veo muy complicado que Vidal se marche de la institución"

En conversación con La Cuarta, André Cunha, veedor de FC Barcelona en Sudamérica, se refirió al futuro de Arturo Vidal en el cuadro culé, y puso en duda que el chileno se marche como especula la prensa europea.

"A ver, acá la pregunta sobre la salida de Arturo Vidal la tiene que contestar el propio jugador. Sin embargo, a mí me consta que Vidal no se quiere marchar del club. Está muy contento y el club también con el jugador. Se lo aseguro, en este momento no existe ninguna oferta oficial para que el chileno pueda marcharse de Barcelona", aseguró el brasileño.

Cunha además agregó un tema no menor: la conexión que hay entre Arturo Vidal y Lionel Messi.

"Existe una excelente relación de Vidal con Lionel Messi, el verdadero líder del equipo. Esa es otra razón por la que veo muy complicado que Vidal se marche de la institución", cerró.