Universidad de Chile venció por 1-0 a Unión La Calera, lo que le permite seguir en lo más alto de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, pese a la arremetida de Colo Colo en las últimas fechas.

Los azules, dirigidos por Gustavo Álvarez, se impusieron pese a la ausencia de Leandro Fernández, suspendido con una fecha por su expulsión, donde se tuvo que mover en la zona de ataque.

Pese a esto, hay distintas miradas sobre si se notó o no la ausencia del delantero argentino, que si bien ha sido clave en el desempeño del equipo, la U lo ha sabido reemplazar.

Por lo mismo, varios históricos con pasado azul hablan de Leandro Fernández y palpitan su aporte para las últimas tres fechas que le quedan a los azules en el torneo.

Leandro Fernández vuelve para el Clásico Universitario en el Campeonato Nacional. Foto: Felipe Zanca/Photosport

El aporte de Leandro Fernández le penó a la U

Carlos Ramos, con paso por Universidad de Chile en 1984, asegura que cuando faltan jugadores como Leandro Fernández se tona en el equipo, porque son protagonistas.

“Sí, es un revulsivo que sale del esquema, de lo mecánico, es un distinto que inventa y que hace algo no normal en la cancha y le salen. Ese tipo de jugadores la U no los tiene, no tiene otro igual, son todos mecanizados en el plan de juego”. comentó.

Por su parte, el ex portero Óscar Wirth cree que la ausencia fue notoria en el partido ante La Calera, porque le faltó un jugador en la delantera para finalizar las jugadas.

“Tal vez fue el jugador que le faltó, presionaron bien, se ha notado que es más equipo que otro, pero faltó contundencia en el área. Faltó tener a quien habilitar, así como están una vez que avanzan, pero no hay nadie, salvo la jugada del gol”, explicó.

Sin el Lea Fernández la U saca igual la tarea

Dentro de las opiniones hay los que creen que el técnico Gustavo Álvarez ha logrado encontrar un equilibrio entre titulares y suplentes, como Pancho Las Heras, ex Ballet Azul.

“No sé si echar de menos a Fernández, porque la U dominó todo el partido, pero falta el finiquito, no solo crearse oportunidades, porque cuando la hace no convierte”, detalló.

En ese sentido, Horacio Rivas entrega una importante estadística de los últimos partidos, cuando estuvo Fernández, en relación al encuentro ante La Calera en el Nacional.

“El Lea es importante, pero también estando él hemos ganado 1-0 en los últimos minutos. Hay que ser respetuosos de todos, guerra hace trabajo sucio, pero el equipo necesita a todos”, finalizó.

