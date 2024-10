No es primera vez en el torneo que el delantero argentino estará ausente en Universidad de Chile, donde hay un favorable registro.

Universidad de Chile no podrá contar con Leandro Fernández para el compromiso del sábado ante Unión La Calera, por la fecha 27 del Campeonato Nacional.

El delantero de los azules fue suspendido con una fecha por el Tribunal de Disciplina, luego de la expulsión sufrida ante Deportes Iquique, en la derrota por 3-0 del equipo bullanguero.

Si bien no podrá estar presente ante los cementeros, el atacante podrá estar dentro de la cancha para el compromiso ante Universidad Católica, en el Clásico Universitario.

Pero no es la primera vez que Fernández está fuera del equipo de la U, donde, al menos por el torneo, cuando no ha estado los azules no han tenido problemas en sacar adelante un triunfo.

Leandro Fernández fue expulsado en la Copa Chile por la U. Foto: Andres Pina/Photosport

Leandro Fernández marca estadística en U de Chile

Si sólo se consideran los partidos del Campeonato Nacional, Leandro Fernández ha estado ausente en dos compromisos con Universidad de Chile, por acumulación de tarjetas amarillas.

En la primera fecha ante Audax Italiano, con triunfo 1-0 para los azules, además de la fecha 21, en la victoria por 4-0 ante Cobreloa, lo que marca sus ausencias con la camiseta de la U.

Donde tiene una derrota fue en Copa Chile, luego de ser expulsado por un codazo en el duelo de ida ante San Antonio, donde recibió tres fechas de suspensión.

No estuvo en el 7-0 de revancha ante los del puerto, además en los dos partidos ante Everton, con una derrota 2-1 y luego la victoria en penales en el partido de vuelta en el Estadio Nacional.

Por lo mismo, se respira tranquilidad en el equipo de Universidad de Chile, donde el técnico Gustavo Álvarez probará variantes para enfrentar el sábado a Unión La Calea.

¿Qué partidos se pierde Leandro Fernández en U de Chile?

Luego del castigo de una fecha por parte del Tribunal de Disciplina para Leandro Fernández, el jugador no estará disponible para el choque ante Unión La Calera, pero podrá volver ante Universidad Católica.