Los hinchas de Universidad de Chile están muy enojados con el presente futbolístico del elenco azul, que no gana desde hace ocho fechas y está sumido en una crisis deportiva.

Ante ese escenario es que lanzaron panfletos en el CDA, manifestando su malestar con los dirigentes y los jugadores, principalmente. Un hecho que Diego Rivarola, ídolo de la institución, abordó en su tribuna de ESPN.

Dejando en claro que el reclamo “no debe ser con agresiones, porque no avalo esas situaciones”, sí le prestó ropa a los fanáticos que sufren en cada partido del elenco de Mauricio Pellegrino.

“Sí conozco el sentir del hincha. El hincha de la U viene muy frustrado en los últimos años. Entonces ante cualquier momento de debilidad futbolística hoy, esto va a seguir pasando”, explicó.

Luego confesó que “son hinchas, quieren que su equipo gane y no gana. Quieren que mejore y el equipo no mejora. Entiendo que no están contentos con el equipo ni la dirigencia”.

Rivarola luego apuntó al rendimiento de muchos futbolistas del plantel. “El jugador debe asumir también la responsabilidad. Muchos de nosotros, y me incluyo, nos tuvimos que ir por no andar bien. El fútbol es así también”, manifestó.

Finalmente expresó que “las responsabilidades de la U hoy son compartidas, todos son culpables, de arriba hacia abajo. El hincha de la U tiene por qué estar enojado, es entendible”.

¿Cuándo es el próximo partido de Universidad de Chile?

En un duelo clave para asegurar su permanencia en la Primera División, la U volverá a jugar por el Campeonato Nacional el lunes 2 de octubre. Ese día recibirá a Audax Italiano en el estadio Santa Laura, desde las 19:00 horas.

¿Qué pasa si la U pierde contra Audax Italiano?

Si Universidad de Chile pierde contra Audax Italiano, Mauricio Pellegrino será despedido del club por los malos resultados.