El ex delantero de azules y albos analizó el partido del sábado y señaló que el equipo de Gustavo Álvarez tiene un gran problema.

Patricio Yáñez le mete miedo a la U antes del Superclásico con Colo Colo: "No sé si es por los hinchas"

Un partido especial se jugará este sábado en el estadio Nacional, porque Universidad de Chile recibe a Colo Colo en un duelo clave por el Campeonato Nacional.

Los azules reciben a los albos en el Superclásico como el mejor equipo del fútbol chileno, porque están en la cima con 36 puntos, cuatro más que el Cacique que tiene un partido menos.

Mucho se ha hablado del compromiso que se jugará en Ñuñoa, donde Colo Colo espera cobrarse revancha, porque la U se impuso en la ida jugada en el estadio Monumental.

Pato Yáñez advierte a la U

Uno de los que conoce desde adentro a ambos clubes es Patricio Yáñez, ex delantero de Universidad de Chile y Colo Colo, quien advierte a los hinchas azules antes del duelo.

El comentarista indicó en ESPN que el Cacique no va a mirar en menos el duelo, pese a tener un compromiso de Copa Libertadores el martes, mientras que recordó que a los laicos les cuesta jugar en casa.

La U viene de ganarle a Copiapó en el Nacional. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

“Colo Colo no va a mirar en menos el partido con la U, va a enfrentar los dos partidos de la misma forma”, dijo el Pato.

“Los peores partidos de la U han sido de local, la falta de funcionamiento, de tener un rendimiento y de asegurar los partidos los ha tenido en condición de local”, expresó Patricio Yáñez.

“Se ha llegado a decir que los jugadores no soportan la presión de local, no sé si es un tema de público, es de no saber resolver lo que te plantea el rival. Ojo con ese antecedente”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo por el Campeonato Nacional?

La revancha del Superclásico por el Campeonato Nacional entre Universidad de Chile y Colo Colo se va a jugar este sábado 10 de agosto, a partir de las 15:00 horas en el estadio Nacional.

