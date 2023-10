Matías Rodríguez no se ilusiona con volver a la U: "No crean que me estoy ofreciendo"

Desde hace poco más de una semana, el ex defensor Matías Rodríguez acude hasta las instalaciones de Universidad de Chile para entrenar con las series juveniles en busca de un propósito particular, como es volver al fútbol profesional, a pedido de su hijo.

Tras su arribo a las dependencias del club, nos fueron pocos los hinchas que les bajó la nostalgia, por lo que consiguió en sus dos etapas anteriores, y otros se preguntaban si esto significaba su vuelta al equipo, aunque esa opción, por ahora, está descartada.

Así lo dejó claro Rodríguez, en conversación con Radio ADN, donde explicó que su vuelta a Chile se debe a “razones personales”, ya que “este año empecé a viajar más seguido a Chile y como que despertó nuevamente esa ‘chispita’ y esas ganas de jugar”.

Al preguntarle directamente si existe opción de volver a la U, responde que “las cosas se van a ir dando paso a paso, porque yo me vine a Chile, la U me abrió las puertas para entrenar con los juveniles, estoy muy feliz ahí, poniéndome a punto y viendo si sale alguna posibilidad“.

¿Volverá “Mati” al fútbol en la U?

Para explicar su situación, el otrora defensor aclara que “no quiero que se vea mal, por lo que me he mantenido en mi lugar. Si obviamente he pasado a saludar al personal, uno que otro jugador, pero no quiero que se vea como un vacío, como si me estuviera ofreciendo. Hasta el momento estamos bien así”.

Y sobre la posición donde le gustaría volver a jugar, Rodríguez indica que “lo principal es ponerse bien, después en qué posición se irá viendo con el tiempo. En Defensa y Justicia terminé jugando de central, es una posición que me gusta mucho, y que la conozco, pero hay que ser consciente y el recorrido puede que no sea el mismo”.

¿Cómo fueron sus pasos por la U?

Matías Rodríguez jugó por el Romántico Viajero durante dos etapas, entre 2010 y 2013, donde logró un tricampeonato, la Copa Chile 2012-13 y la Copa Sudamericana 2011; y la segunda, entre 2015 y 2021, con otra Copa Chile, una Supercopa y el Clausura 2017.

En cuanto a números, el ex lateral alcanzó a jugar 340 partidos con la camiseta azul, donde 57 de los 64 goles que anotó en su carrera fueron con el equipo en el cual marcó historia.

