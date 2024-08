Una insólita situación reveló Juan Cristóbal Guarello en su programa de YouTube, “La hora de King Kong”, donde explicó una censura a un medio de comunicación de parte de Universidad de Chile.

Fue el comunicador quien profundizó en un tema, planteado por uno de sus seguidores, por la marginación que sufrió el medio partidario Emisora Bullanguera en el Superclásico ante Colo Colo, por hablar en contra de la directiva.

En esa línea, criticó el modelo que ha empleado el presidente de Azul Azul, Michael Clark, además de sus antecesores como Cristián Aubert, de tratar de callar opiniones contrarias a sus gestiones.

No es todo, porque, además, detalló los reclamos que han llegado a Deportes en Agricultura, donde se desempeña radialmente, con una fuerte crítica a la concesionaria de la U.

Guarello critica a Michael Clark por su manejo comunicacional. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Guarello entrega detalles

Fue la noche del martes donde Juan Cristóbal Guarello se detuvo a reflexionar sobre la forma que tiene Azul Azul de relacionarse con los medios de comunicación, con el contexto de lo que vivió el medio partidario.

“No me extrañaría que Clark y sus secuaces le quitaran y no acepten la critica. Les voy a explicar bien esto, siempre ha habido una fricción entre la prensa y el poder, el poder político y futbolístico, hablemos en este caso”

“Sólo se da por sentado el derecho a que hubiera el disenso. Lo que se ha tratado de hacer en los últimos años es que este disenso no exista y sea aplacado. La censura abiertamente. O dices lo que yo quiero o no tienes derecho hablar. ¿Cómo lo justifican? Que esto es una actividad privada. Por eso que muchos colegas, tanto periodistas como comentaristas, se dedican sólo a la pelota para no incomodar, para no perder rango de influencia o quedar fuera de juego”, detalló.

Por lo mismo, critica lo que está pasando en el fútbol con las nuevas directivas, que tratan de censurar comentarios que van en contra de sus gestiones, lo que es muy grave.

Guarello detalla episodios con otros medios con Michael Clark. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Cuál es la única manera de evitar que te censuren, es golpear. Al golpe devolver el golpe, es la única manera. Las dirigencias del fútbol son más antidemocráticas que nunca, más que en la época de Pinochet. Nasur mandaba a censurar gente, Dragicevic mandaba a censurar, pero era imposible que no dejaran entrar al estadio”, argumentó.

La política de la censura en el fútbol

Juan Cristóbal Guarello fue más allá para detallar situaciones que se han vivido con Azul Azul durante los años, donde le ha tocado ser parte de la actitud de hacer callar medios.

“Hay una clara actitud de censura. El problema con la nueva dirigencia de la U, con Azul Azul, es que han hecho una campaña de desinformación y censura permanente. Puedo decir, con todas sus letras, que trabajo en radio Agricultura, Clark se ha quejado arribita que lo tratamos mal, como que él no se lo buscara”, explicó.

“Cuando Alejandro Lorca criticó a los dirigentes de Azul Azul, había asumido hace poco Tactical Sport y la empresa de mier.. esa, Sartor. Dijo que no daban la cara y Aubert pidió que lo sacaran del Canal del Fútbol. Yo en DSports dije ‘pide que me echen a mí'”, detalló.

Guarello apunta a Cristián Aubert con otro apretón a periodistas. Foto: Javier Vergara/PHOTOSPORT

Por lo mismo, reveló un episodio que tuvo con Cristián Aubert, cuando era presidente de Azul Azul, donde hubo otros implicados dentro del problema.

“Voy a contar algo que nunca conté. Cuando yo increpo a Aubert, que si era tan machito pidiera que me echaran a mi y no a Lorca, porque no es un tipo que pelea. ¿Saben quién me empezó a escribir? Federico Valdés, rector de una universidad. ¿Cómo tratas así a Aubert? Bueno, Aubert es parte de la venta de la U a Sartor, donde no se sabe quién es dueño de la U”, comentó.

“No me extraña lo que paso con Emisora Bullanguera, porque ellos no quieren voces disidentes, quieren que encuentren que lo hacen fantástico. Hay algo perverso, el ánimo refundacional que tiene esta gente, de decir que la historia de la U comienza con ellos. Por algo después de que ganaron un clásico salió Cecilia Pérez a decir que habían refundado el club, como que los títulos para atrás no existían”, finalizó.

¿Cuándo y a qué hora juegan O’Higgins y Universidad de Chile por el Campeonato Nacional?

El partido entre O’Higgins y Universidad de Chile, por la fecha 20 del Campeonato Nacional, se jugará este sábado 17 de agosto, a partir de las 17:30 horas en el estadio El Teniente.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.