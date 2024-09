Juan Cristóbal Guarello y Cristián Caamaño pusieron el grito en el cielo, esto tras las palabras del entrenador de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, quien negó de plano las versiones que apuntaron a un apretón del plantel al técnico para que descongelara a Marcelo Morales.

Según Álvarez, él asumió que el tema estaba cerrado tras recibir las disculpas de alguna parte de la prensa luego que el mismo entrenador rechazar de plano haber cortado al lateral izquierdo… El DT considera que este simple hecho confirma que todo lo que se decía era mentira.

“¿Alguien de esta radio pidió disculpas del tema Morales?”, preguntó molesto desde un principio Juan Cristóbal Guarello en Deportes en Agricultura. “Yo sí”, expuso el reportero Alexander Barrera. Desde ahí en adelante la cosa se puso medio color de hormiga.

“¿Y por qué le pediste disculpas? ¿Cuál fue tu error?”, consultó King Kong inmediatamente, encontrando respuesta: “por un error en la información. Al final no quedó cortado el jugador, volvió a jugar”.

Enojo de Guarello, enojo de Caamaño

“Pero estaba sentado en la tribuna. Volvió a jugar porque lo descongelaron… entonces por qué no jugaba. Y a Antonio Díaz nunca más lo vimos. Morales volvió de la tribuna a titular, y con buen nivel. O sea, no hay argumento futbolístico para que no estuviera”, reclamó Guarello.

Ahí tomó la palabra Cristián Caamaño, tan molesto como su compañero de panel. “En este caso no desmintió la información, él establece que lo que se dijo en un momento era falso y que algunos periodistas, me extraña, le fueron a pedir disculpas”, sostuvo.

Álvarez lo niega, Guarello y Caamaño estallan.

“Perdón, pero lo que te diga el técnico no es la verdad. Lo que diga el técnico es su versión y se v a cubrir eternamente. Intentará imponer su verdad, pero nosotros tenesmo la capacidad, como enseñan en las escuelas de periodismo, a reportear”, añadió.

Expone que “y en el reporteo, los directores de la oposición en la U, era que Morales estaba congelado porque no renovaba. El mejor jugador de la U en la primera rueda, no aparecía en la segunda porque no renovaba contrato. Que después haya aparecido por la presión de sus compañeros, y ojo, que los compañeros ya le habían manifestado molestia a Álvarez por el trato a Ojeda y Guerra, terminó cediendo en lo de morales”.

Caamaño sentencia que “los resultados terminan tapando las cosas y hoy hay armonía, pero en agosto Morales estaba cortado. El DT entregará su versión, pero hay que tener la capacidad para decirle acá están los hechos. Y está claro porque Álvarez tiene un antecedente en Huachipato cuando cortaron a Bastián Roco”.