Gustavo Álvarez sabe que la U de Chile está lejos de su mejor rendimiento, aunque tiene una razón para empuñar la mano gracias a Fabián Hormazábal. El lateral derecho fue una de las figuras que tuvo el cuadro azul durante la primera rueda del Campeonato Nacional 2024.

Pero sufrió una lesión que lo marginó de los últimos dos partidos. En ambos duelos el carrilero por aquel costado fue Juan Pablo Gómez. Más allá de las bajas y la distancia en la tabla de posiciones, los azules cayeron por 1-0 ante Audax Italiano.

Un solitario gol de Paolo Guajardo desniveló el duelo a favor de los itálicos. “Pegamos dos tiros en los palos. El partido anterior hicimos tres goles, pero hay que analizarlos bien. Producto de una asociación colectivo fue el segundo ante Cobresal y los otros dos, mérito individual. Nos falta claridad para generar más situaciones de gol producto del funcionamiento colectivo, sí”, reconoció el entrenador argentino.

Hubo conclusiones negativas y una noticia positiva que entregó el DT de la U. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“Pero no es un tema preocupante de decir ‘Universidad de Chile no tiene gol’. Tenemos que mejorar algunas cosas, pero es un equipo de buen promedio de gol y muchas opciones de gol. A veces estamos más precisos, otras no tanto. El tema me parece que pasa por ahí”, analizó también el trasandino que llegó tras conducir a Huachipato al título en 2023.

Maxi Guerrero y Fabián Hormazábal, un sólido tándem de la U. (Eduardo Fortes/Photosport).

Álvarez le da buenas noticias a la U de Chile: regresa Fabián Hormazábal

Gustavo Álvarez comienza a tener disponibles a los integrantes de una dupla que le dio muchos réditos a la U de Chile durante la primera parte del año, aunque sólo Fabián Hormazábal comenzará la semana de prácticas con normalidad. Así lo dejó saber el estratego argentino.

“Hormazábal se entrenó normal hoy. Empezará a entrenar al 100 por 100 el martes”, anticipó Álvarez en el estadio La Portada, lugar donde se jugó el duelo ante los Tanos. En aquel reducto, el carrilero derecho del Romántico Viajero supo jugar varios partidos por Deportes La Serena.

Gustavo Álvarez todavía aguarda por Maxi Guerero. (Andres Pina/Photosport).

Lo mismo que Maximiliano Guerrero, quien todavía no está disponible siquiera para subir el ritmo de la exigencia física. “Maxi todavía está en una progresión”, aclaró Álvarez sobre el “7”, quien seguramente hará todos los esfuerzos para retornar en el Superclásico frente a Colo Colo del próximo sábado 10 de agosto. Aunque el siguiente escollo azul será recibir a Deportes Copiapó, que encendió la parte alta de la tabla con una contundente victoria frente a Coquimbo Unido.

Así va Universidad de Chile en la tabla de Campeonato Nacional 2024

Universidad de Chile sigue en el segundo lugar de la tabla de posiciones en el Campeonato Nacional 2024 al cabo de 17 fechas. Desde la jornada anterior que dejó la cima en poder de los Piratas.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!