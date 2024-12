La Navidad es una fecha de encuentro y reunión con los seres queridos, pero también de nostalgia por lo que ya no están físicamente. Esta vez, un jugador de U. de Chile dio a conocer un emotivo mensaje tras la partida de su madre.

Se trata de Antonio Díaz, el lateral izquierdo que llegó a mitad de temporada al equipo desde O’Higgins de Rancagua. El zurdo tuvo un complejo año, luego que en abril pasado falleciera su mamá, mientras aún estaba en Rancagua.

Por eso, fue una Navidad especial para el Toño, quien se llenó de apoyo virtual tras su publicación, donde le dedicó emotivas palabras a su fallecida madre que no pudo estar físicamente en la fiesta de fin de año.

La emoción de Antonio Díaz en Navidad

Mediante su cuenta de Instagram, el jugador de U. de Chile tecleó el mensaje que causó emoción y pena en el medio futbolero. Ahí, dice que “hoy falta un puesto en la mesa, y mi único deseo de Navidad es que estuvieras comiendo en la mesa al lado mío”.

La dedicatoria de Antonio Díaz para su madre.

Las muestras de apoyo llegaron rápidamente para el jugador que en un inicio se esperaba partiera a préstamo desde el CDA. Lo cierto es que el dolor de la partida de su madre sigue según dice Díaz, en lo que han sido una constante los mensajes del jugador vía redes sociales.

“Me gusta pensar que voy a verte. No se en qué lugar, ni en qué circunstancia, no sé si hoy o mañana en unos años o en otra vida mamita . No sé si como ahora o más viejitos en forma de persona, de agua o de tierra o lluvia y cielo”, publicó en otro de sus antiguos post.

Antonio Díaz jugando por la U /Photosport

Antonio Díaz sigue siendo parte de la U. de Chile, por ahora, teniendo en cuenta la partida de Marcelo Morales y la dura lesión de José Castro. En las próximas semanas se debe definir si se queda definitivamente o parte a préstamo.