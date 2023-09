La derrota de Universidad de Chile ante Deportes Copiapó hizo que se le moviera el piso al técnico Mauricio Pellegrino en el cargo, por lo que el argentino tomó la iniciativa de apuntar los problemas que ha tenido en la interna del club que, por varias temporadas, la han tenido en puestos de riesgos.

El entrenador argentino dio a entender que se le piden resultados de equipo grande, pero que, en realidad, tienen que hacer mucho trabajo para poder tener esos objetivos.

Dichos

Una declaración que no pasó inadvertida en el mundo del fútbol, donde el periodista Danilo Díaz se cuadró con las declaraciones de Pellegrino, apuntando que el problema es más profundo.

“Lo de Pellegrino fue interesante, las declaraciones superan el contexto del partido, el problema de fondo de la U es que no tiene proyecto”, comenzó explicando en radio ADN.

“Uno puede estar de acuerdo o no con Mosa en Colo Colo, pero él quiere ir a la pelea, Vial intenta no perder tanta plata, pero en la U nadie sabe dónde va”, profundizó.

¿Equipo grande?

Una de las polémicas más importantes fue la definición de “equipo grande” que hizo el entrenador de la U, donde el periodista fue enfático en ampliar el comentario: “Hoy en día la U es un equipo popular, pero no es un equipo grande”.

“Tiene dirigentes que no se muestran. No hay dirigentes. Hay un problema de fondo, no hay estructura, sabíamos todos que la cantidad de puntos de la primera rueda fue con mucho esfuerzo y que necesitaban refuerzos, pero se conformó porque no hay espíritu en la dirigencia”, explicó.

Un claro ejemplo de esto fue en que no potenciaron el plantel, incluso cuando a comienzo de temporada se lesión el lateral izquierdo, José Castro, y esperaron hasta el final.

“El 5 de marzo se lesiona José Castro, queda fuera toda la temporada el 30 de mayo y tenías que tener definido quién iba a llegar. Sobre el cierre del libro de pases llega Vicente Fernández, que viene saliendo de una lesión. Hay un problema estructural. Mañana traen otro entrenador, que tiene razón Pellegrino, van a traer otro y van a seguir igual”, finalizó.

¿Cuándo es el próximo partido de la U?

En un duelo clave para asegurar su permanencia en la Primera División, el Romántico Viajero volverá a jugar por el Torneo Nacional este lunes 2 de octubre, cuando reciba al Audax Italiano en Santa Laura, desde las 19:00 horas.

¿Hasta cuándo tiene contrato Pellegrino?

A su llegada al club, en diciembre de 2022, se dio a conocer que el vínculo de Pellegrino con el Romántico Viajero es por toda la temporada 2023, es decir, hasta mediados de diciembre.