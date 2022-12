El ex defensa de Universidad de Chile, Waldo Ponce, asegura que Nery Domínguez tiene todo para ser capitán azul, aunque en el ideal debería ser un jugador de casa que conozca bien lo que es estar en el club.

Universidad de Chile está próximo a definir a su capitán para la temporada 2023, luego de la salida de Felipe Seymour del plantel, el último dueño de la jineta bullanguera, aunque en el presente año pasó por varios brazos de los jugadores.

En ese sentido, los caminos apuntan a la experiencia de Nery Domínguez para asumir el desafío, teniendo en cuenta el compromiso que ha adquirido con el plantel dirigido por Mauricio Pellegrino.

Por lo mismo, un ex defensa de Universidad de Chile, Waldo Ponce, precisa que, en este momento, le parece bien la idea del argentino.

"Igualmente mi capitán sería Domínguez porque lleva un año en la U y tiene experiencia. Después se lo daría a un jugador joven como Cristóbal Campos", comentó el panelista del programa Futuro Fútbol Club.

Pese a esto, cree que siempre debe ser un jugador formado en los azules, por la importancia que debe tener dentro del camarín.

"A mí siempre me ha gustado que sea alguien de casa ¿Por qué te digo esto? En el tiempo que a mí me tocó ser jugador de la U yo era joven, pero el segundo capitán después de Marcelo Salas era yo. Yo siempre agradecí al profe Gustavo Huerta que me dio esa posibilidad", detalla Waldini.

Lo más importante para esto es que "al de casa nadie te puede venir a contar lo que significa la U porque es formado en el club. Una vez se lo plantee al plantel juvenil en un asado y les dije eso eso mismo".