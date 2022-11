Universidad de Chile finalizó el año lejos de las expectativas que tenían a principios de 2022, los azules nuevamente dieron pelea para no descender, y a pesar de que se mantuvieron en Primera División, son pocas las cosas positivas que rescatar. Desde Azul Azul ya proyectan la próxima temporada con la intención de reforzar el plantel y recuperar el protagonismo.

El DT

Luego de la salida de Sebastián Miranda, la dirigencia azul comenzó la búsqueda para tener lo antes posible un nuevo director técnico. Juan José Ribera y Mariano Soso son las opciones que suenan más fuerte en el CDA, sin embargo, el argentino tomó la delantera tras una importante reunión con miembros de la directiva de la U.

Los que llegan

El primer refuerzo azul de cara a la temporada 2023 es el ex Curicó Unido, Juan Pablo Gómez, quien ya firmó un contrato por dos años en el Romántico Viajero. “Para mí es un desafío enorme vestir la camiseta de la U. Un desafío personal inmenso. Estoy convencido de que las cosas van a ser mucho mejor el año que viene y que Universidad de Chile se va a levantar”, declaró el jugador.

Gómez es el único refuerzo confirmado hasta el momento, ya que falta definir el nuevo director técnico para saber qué rumbo tomará el equipo.

Además hay que considerar que Nahuel Luján, Camilo Moya, Simón Contreras, Jeison Fuentealba, Rodrigo Cancino, Lucas Alarcón, Marcelo Cañete, José Gatica y Nelson Espinoza volverán a Universidad de Chile tras el término de su préstamo.

No siguen

La directiva de Azul Azul finalizó el vínculo con varios jugadores. Uno de los nombres más importantes fue el de Junior Fernandes, quien partió a Croacia de vacaciones antes de definir su futuro.

Álvaro Brun, quien llegó desde el fútbol uruguayo, también firmó su finiquito y dejó de ser parte del plantel azul. “Se hace difícil cuando no hay una idea clara de lo que se quiere hacer y eso es lo que tiene que trabajar la U para lo que viene”, comentó el defensor a TNT Sports.

A la lista se suma Martín Parra, el joven arquero se irá tras vencer su préstamo.

Por otro lado, Pablo Aránguiz termina su contrato con la U en 2023 pero los dirigentes azules quieren desvincularlo y traspasarlo a Ñublense, sin embargo, desde la directiva afirman que la última palabra la tendrá el DT.

Los rumores

A pesar de que sólo hay un refuerzo confirmado, el Bulla tiene una carpeta con posibles nombres para seguir alineando el plantel.

Uno es Brahian Alemán, volante uruguayo quien tuvo una gran temporada en el balompié argentino. “Obviamente sería lindo ir a la U, pero estoy afuera y no sé mucho, sé que hubo sondeos, pero le dije a mi representante que no me diga nada hasta que vuelva”, comentó Alemán en conversación con Bolavip.

Otro que ilusiona a los hinchas bullangueros es Marcelo Díaz. Tras terminar su contrato con Libertad de Paraguay, Carepato subió una historia a Instagram que entusiasmó a los azules. Sin embargo, en el CDA aún no han acelerado su incorporación. Mientras tanto, Unión Española sigue atenta a los movimientos del volante.

Además, Universidad de Chile está detrás de los pasos de Fabián Torres, una de las estrellas de Audax Italiano y Bayron Oyarzo, quien jugará Copa Libertadores con Curicó Unido, por lo que su llegada no será fácil.

Durante las últimas horas, la U puso en la mira a Bastián Yáñez, jugador de 21 años que destacó en Unión Española durante la temporada.

Universidad de Chile tiene aún mucho trabajo en el mercado de fichajes, se espera que con el nuevo DT se termine de conformar el equipo azul para el Torneo Nacional 2023.