A la espera del castigo para la UC por los incidentes de sus hinchas, podrán recibir público en la revancha por Copa Chile ante la U, algo que en el equipo azul aseguran que no les influye a la hora de enfrentar el segundo encuentro, donde esperan repetir el mismo juego mostrado en Santa Laura.

Universidad de Chile no se complica por el público para la revancha ante Universidad Católica: "La verdad que no nos influye"

El clásico universitario definirá este miércoles un clasificado a las semifinales de Copa Chile, con la ventaja de Universidad de Chile ante Universidad Católica por la victoria 1-0 del fin de semana en el estadio Santa Laura.

Eso sí, los azules jugaron con el factor del público local, algo que repetirá la UC este miércoles en Valparaíso, pese a la sanción que está pendiente por desórdenes en el duelo ante Audax Italiano.

Algo que si bien han destacado en San Carlos de Apoquindo, pero que en el camarín de la U esperan que no sea un factor determinante.

"La verdad que no nos influye en nada, sabemos que tenemos que jugar por la clasificación. Será a favor de ellos que estarán con su gente, no nos complica nada, nosotros sabemos a lo que vamos. Por el tema nuestro, tener la localía, veremos como la U soluciona ese problema, pero el partido de mañana no influye", comentó Cristián Palacios.

El delantero uruguayo fue enfático en jugar solo con público visitante, aunque espera que por el Campeonato Nacional, ante Audax Italiano, puedan volver a contar con su gente.

"Eso que lo maneje la U, la verdad no sé. Solo puedo decir del partido, donde no nos influye en nada. Los ayudará a ellos. Nosotros solo pensamos en la Copa Chile y veremos qué es lo que pasa", precisa quien convirtió el único tanto en la ida.

Por lo mismo, saben que deberán preocuparse de repetir un juego similar al mostrado el fin de semana, donde esperan poder conseguir la clasificación.

"Será un partido difícil, como fue el anterior. Cada técnico analizará bien, nos preocupamos de nosotros, por cómo queremos ganar y vamos a ir igual que en el primer partido. Vamos a buscar ganarlo y según se dé vamos a ir cambiando y veremos la forma de jugar", finaliza.