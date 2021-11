Todavía se sigue hablando del paso que tuvieron por Azul Azul Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg, lo ex directores deportivos que se tuvieron que alejar tras la llegada de los nuevos dueños que se quedaron con la parte de la concesionaria que administra la Universidad de Chile.

Fue en el podcast "Después del retiro", del periodista Rodrigo Mujica, que el Polaco abrió su corazón y se refirió a su paso por el club, donde cree que el cargo y las determinaciones que se tuvieron que tomar hicieron que la relación con los fanáticos azules se deteriorara con el tiempo.

"Yo creo que perdí el cariño del hincha de la U. Y me da mucha pena. Pero está bien. Tomé una decisión, me arriesgué, y ya está. Asumo los errores que cometí como propios, tomamos una decisión porque creímos que podíamos aportar y creo que hicimos muchas cosas buenas. Otras no, por supuesto que nos equivocamos. Siento que ese cariño ya no está, me doy cuenta. No hay que ser muy inteligente. Es parte de esto. No soy de los que dicen que me da lo mismo lo que digan. A mí me afecta cuando me putean, me afecta cuando me amenazaron... me afecta. No soy de papel. Creo que es una cuestión que el tiempo me va a ayudar a superar", cuenta Goldberg.

En ese sentido, el ex delantero de los azules asegura que "en gran medida perdí el cariño de la gente, pero el haber salido campeón con la U es un orgullo que no me quita nadie. Digan lo que digan de mí, me voy a poder ir de este mundo tranquilo al haber cumplido mi sueño de cabro chico, que era jugar y salir campeón con la U. Y eso no me lo puede quitar nadie".

Pese a esto, tras meses alejados de las decisiones de Universidad de Chile, Goldberg cuenta que con Vargas cerraron su etapa con una íntima conversación que les sirvió para analizar su paso por el club.

"Con Sergio hace poco nos juntamos a almorzar, porque para nosotros también fue muy doloroso y quisimos cerrar ese ciclo. Creo que hicimos muchas cosas buenas, otras las cagamos, pero al final pensamos que si nos hubieran dicho cómo era todo de verdad, probablemente proponíamos otras cosas y nos concentrábamos solo en lo deportivo y no en lo institucional", cuenta.

En ese sentido, da algunas señales de lo que tuvieron que vivir en el interior del club y cuando se dieron cuenta que ya estaba escrito el camino de una venta de las acciones de Azul Azul y no había nada que hacer por su parte.

"Cuando tú presentas un plan por 3 o 4 años, haces una propuesta y te dicen que vamos, y a mitad de camino te dicen que vamos para otro lado...y después te dicen que retomamos, y después que vamos a vender. Y cuando te das cuenta empiezas a atar cabos, y entiendes que la cuestión estaba cocinada hace mucho tiempo y nadie tuvo la decencia de decirlo", finaliza.