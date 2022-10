La U eliminó a Universidad Católica de Copa Chile tras vencerla por 3-2 en el global, lo que suma una nueva alegría después de ganarle a La Serena y tomar aire en la lucha por no descender. Así, los históricos Horacio Rivas, Cristián Olguín y Fabián Guevara hablaron con Paulo Flores y RedGol para mostrar toda su felicidad tras días dulces.

Tras un año lleno de momentos amargos, Universidad de Chile empieza a tomar un sabor dulce en su boca. Este jueves 13 de octubre recién pasado eliminaron a Universidad Católica de Copa Chile tras igualar 2-2 en la vuelta (3-2 global), y vienen de una victoria ante La Serena en el Campeonato Nacional 2022 que hace sonreír hasta a sus históricos.

De la mano de Sebastián Miranda, el Romántico Viajero muestra poco a poco una mejoría en su juego y ante la UC fueron superiores, por lo que tanto los hinchas como dentro del club se ilusionan. Pero también los hacen exjugadores como Horacio Rivas, Cristián Olguín y Fabián Guevara, que con una sonrisa de oreja a oreja contestaron el llamado de Paulo Flores y RedGol.

"Care Pato" deja en claro de entrada que "lo primero que hay que decir es que seguramente era inesperado, y no porque no se pudiera porque en el fútbol no existe el nunca jamás, pero sí por la situación que se venía viviendo, la preocupación por la ubicación en la tabla de posiciones, que es lo que realmente importa".

"Es un bálsamo de alegría, tranquilidad y también de ilusión", añade el exdefensor del Chuncho.

Horacio Rivas complementa que hay "ilusión de que se pueden hacer las cosas, que con tranquilidad se puede crecer y es lo que yo quería que la U buscara".

Hace unos días, tras el triunfo sobre La Serena, se hablaba de "San Junior Fernandes" por su agónico gol que significó un triunfazo. Ahora, ¿se puede hablar de "San Sebastián Miranda", Horacio? "Yo siento que cada uno en su momento tiene que serlo, ojalá todos se convirtieran en importantes, pero por supuesto cuando hay un plantel, cuando hay un cuerpo técnico todos se van transformando en algún momento en la posibilidad, sobre todo cuando los resultados son positivos como ahora".

"Más que San Miranda, alabo el ordenamiento del equipo nuevamente, hoy uno ve a un club en el que la taza del baño está en el baño, que el living y sus muebles están donde corresponde, las sillas y mesa del comedor están en el comedor, eso quiere decir que la casa está ordenada, y cuando se ve un orden eso se agradece porque llama inmediatamente a los resultados", complementa para cerrar.

Fabián Guevara también le da su opinión a RedGol acerca del tranquilo presente en el que navega la U tras largos meses estancados en aguas turbulentas. Y también sonríe.

"Para los jugadores y también para el técnico, que ha sabido calmar un equipo en el que cambió un poco el sistema de juego, donde presionan más, la U ha tenido un cambió positivo. Las fechas que quedan las van a asumir de forma muy importante así que psicológicamente para ellos es un aliciente muy bueno", explica.

Tras eso, destaca que "ahora tienen que demostrar por qué están en la U, son jugadores buenos y yo creo que ya se están soltado un poco más de ese nerviosismo que tenían anteriormente que cuando les hacían un gol se desesperaban y terminaban jugando a cualquier cosa y perdiendo los partidos".

Entonces, Fabián, ¿le hacemos una estatua a San Seba Miranda junto a la de San Junior? "Jajaja, sí, bueno, hay un tema también ahí de que los jugadores le creen más a Miranda que a Diego López porque nunca puso un once titular, siempre hacía cambios de esquema, jugaba con tres defensas y después con cuatro, entonces los jugadores yo creo que estaban confundidos".

"Ahora con Miranda yo creo que los jugadores están más sueltos, más tranquilos con más confianza, y lo bueno es que le están saliendo los goles porque antes la U tenía opciones de gol pero no las concretaba, ahora la que llegan la concretan, y lo otro es que Palacios ha sido importante en los últimos partidos que hubo un tiempo que no hacía goles y estuvo muy por debajo de su nivel, así que está retomando la senda goleadora y que siga así hasta el final del campeonato", complementó.

Finalmente, Cristián Olguín apunta que el avance de la U semifinales de Copa Chile lo dejó "contento. Realmente tenía poca fe por los rendimientos, pero ya vienen de varios partidos con altos rendimientos y seguir la misma senda nomás, ahora viene la Unión, pero estamos contentos".

"Lo que vi muy bien de parte de los jugadores fue el compromiso y de todos en el equipo, todos corrieron, todos metieron, todos jugaron, ahora hay un compromiso muy bueno de parte de todo el plantel, yo creo que eso es lo que mejor se vio de la U", añade.

También le consultamos al ex lateral derecho de la U si cree que la cosa da como para nombrar a Seba Miranda como santo en el Centro Deportivo Azul. "Sí, el técnico se nota que lo ha hecho bastante bien. Es un entrenador chileno, una persona seria, me parece que está trabajando bastante bien, así que bueno y contento por eso", apuntó.

Finalmente, Cepillín es consultado por si ahora el Chuncho debe pensar en grande, y es tajante. "Ahora encuentran todo bien, pero no, yo creo que lo principal sigue siendo intentar mantenerse en Primera División, vienen tres partidos bastante difíciles, con Everton, Huachipato, y terminamos con Cobresal, así que yo creo que hay que ir paso a paso, partido a partido, pero yo creo que lo más importante es intentar de sacar un punto en el campeonato y salvarse ya definitivamente", cerró.