El ahora ex volante de la U indicó que parte tranquilo, luego de dejar al club en Primera División.

Universidad de Chile de manera angustiosa se quedó en Primera División, porque le dio vuelta el partido en los descuentos a Unión La Calera, para salvarse de todo.

El día después vinieron las despedidas en el Centro Deportivo Azul, porque el volante Gonzalo Espinoza confirmó que se va del club, y en su despedida repasó a Azul Azul.

"Sentimos que nos soltaron la mano en algún momento, nos sentimos solos, tienen que cuidar a los jugadores", dijo el mediocampista en su adiós.

"Mi vínculo con la U terminó, ya se cumplió un ciclo, me voy tranquilo porque siempre di todo, en cada entrenamiento y en cada partido di todo por el club, y feliz porque en el último partido logramos quedarnos en Primera y espero que la U nunca más vuelva a pasar por esto", agregó el ex Racing Club.

Luego, el Bulldog tuvo palabras para los hinchas azules: "Le agradezco a la gente, a los hinchas por el cariño que me dieron, esa pasión que demuestran ellos no la tiene nadie, les agradezco y les ofrezco disculpas por hacerlos pasar por malos ratos a veces, me voy feliz de haber vivido una linda experiencia en la U".

"Me quedo con haber podido vestir la camiseta, con el cariño, el amor, las alegrías y las tristezas, espero que la U no vuelve a pasar por esto. Di todo e hice esfuerzos por el club que muy pocos lo hacen, así que me voy tranquilo", remató.

Ahora Gonzalo Espinoza debe buscar nuevo equipo y aseguró que ya está trabajando en aquello junto a su representante.