Una vez que Universidad de Chile logró salvarse del descenso en el Campeonato Nacional que en Azul Azul comenzaron la operación para la próxima temporada, con la salida de, al menos 10 jugadores, y otros que deberán ser analizados una vez que asuma el nuevo entrenador Santiago Escobar.

Algo que puede complicar al técnico colombiano en sus primeros días, donde el periodista Cristián Caamaño asegura que el panorama no será el óptimo para iniciar un nuevo proceso.

"Indudablemente que no se le puede exigir el título de entrada, porque además hay que ver cuál es la diferencia que hoy tiene la U con respecto a sus principales competidores, que habitualmente son Colo Colo y Católica, que también se preparan para pelea el título, por plantilla, por presupuesto y por figuras", comentó Caamaño en Deportes en Agricultura.

En ese sentido, el periodista es enfático en que el plantel que quedó está muy disminuido y que hay que apurar para volver a conformar un equipo que no haga pasar los mismos malos ratos a los hinchas.

"La U tiene un equipo muy mermado, luego de la fuga de futbolistas que ocurrió después de salvarse del descenso. Por ahora no tiene arqueros. Tiene a Andía. No tiene zagueros centrales, porque Arias no ha renovado. Al chico Morales por el lado izquierdo. Camilo Moya, un suplente absoluto. Pablo Aránguiz, Marcelo Cañete, Anderson Contreras, Franco Lobos y Junior Fernandes, después son puros juveniles. No alcanza armar un equipo titular", detalla Caamaño.

Si bien es enfático en que "tendrán que ocupar el ingenio" para la conformación de un nuevo plantel, el periodista cree que el camarín quedó corto y es bien difícil que pueda sumar muchos nombres, como se necesita.

"Independiente que se fueron 10, habla de la pobreza que ya contaba la U, donde antes se te iban 10 y te quedaban 18. Hoy día se te van 10 y no te quedan ni ocho. La U tiene que armar un plantel de nuevo, no tiene muchos jugadores a préstamo para recurrir o potenciar", cerró.