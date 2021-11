Relojito Romero no quiere dar la hora: "Si fuera tan pesimista, mejor me voy para la casa"

Universidad de Chile está tratando de dejar una semana que tuvo de todo, tanto en lo futbolístico con una nueva derrota ante Curicó Unido por el Campeonato Nacional, la salida del técnico Esteban Valencia y las amenazas contra algunos jugadores de parte de un grupo de hinchas.

Con Cristián Romero a la cabeza, el plantel está preparando el duelo ante Ñublense del jueves en Chillán, donde Relojito asegura que no se deja empapar con el pesimismo que se habla sobre un partido de promoción y que busca que su plantel tampoco caiga en eso.

"No me pongo en ese escenario. Si fuera tan pesimista el escenario, mejor me voy para la casa. Confío en que el escenario se va revertir. Confío mucho en los jugadores y que el mensaje que entregaré esté desarrollado como hemos trabajado. Sé que no es como prender un interruptor y que aparece la luz, a lo mejor requiere más tiempo, pero puedo convivir con eso", cuenta Romero en su primera conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul.

En ese sentido, el nuevo técnico asegura que busca transmitir un mensaje de tranquilidad para calmar las aguas en todo sentido, donde espera mantenerse al margen junto a su plantel de las polémicas que se quieran generar.

"Transmitir un mensaje de tranquilidad. Como decía, bien coloquialmente, Tranquilo nervioso. Entiendo el momento, la situación que estamos viviendo. El sentido común dice que hay que transmitir tranquilidad o será un polvorín.Con todo esto que los medios desarrollan con esto del descenso. Me abstraigo de eso y trato que los jugadores también lo hagan, aunque no es fácil con las redes sociales que han penetrado fuerte y es difícil. Pero el mensaje siempre está, se transmite de esa manera”, destaca Romero.

El plantel azul se dirigirá en bus hasta Chillán para mañana disputar el encuentro ante Ñublense programado para las 20.30 horas, en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún.