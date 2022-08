Universidad de Chile sufrió una amarga derrota por 3-1 ante Colo Colo en el Superclásico 192 del fútbol chileno válido por la fecha 20 del Campeonato Nacional 2022, y varios hinchas azules son los que se preguntan cuando alguien de Azul Azul saldrá a dar la cara por lo sucedido. Y fue Manuel Mayo quien lo hizo.

El gerente deportivo fue el único que sacó la voz a nombre de la concesionaria que dirige a los azules, ya que el director técnico Diego López habló en la conferencia de prensa obligatoria post partido, y desde el Estadio Fiscal de Talca defendió a su equipo en la derrota, y también a los fichajes.

"Con Diego (López) hemos trabajado muy de la mano, analizamos opciones que se dieron para traer pero ninguna en las posiciones que creíamos que podíamos dar un salto de calidad. Reforzamos bien de acuerdo al plantel del primer semestre", apuntó de entrada.

Tras eso, confesó que "entiendo las críticas, entiendo al hincha, la presión que hay que es válida, pero hay que considerar que hemos tenido bastante mala suerte, con las expulsiones, las lesiones. Cuando este plantel está al cien es competitivo. La convicción con Diego es total".

"En estos momentos es cuando estoy más convencido del trabajo de Diego, he visto cómo se ha mejorado, cómo somos un equipo más intenso, cómo se cierran mejor las líneas y llegamos más, pero no lo podemos sostener. Entiendo que ustedes crean que es un plantel que no está bien conformado, pero hay que canalizarlo en por qué no podemos sostener el nivel. El equipo demostró que, aunque falten piezas, compite. Pero no se está dando. Vamos a estar todos juntos", complementó.

Tras eso, se refirió a lo que fue la derrota ante su clásico rival y confesó que "estamos el plantel, el cuerpo técnico, yo en este rol que me toca, muy dolidos. El primer tiempo, vamos a concordar, que fue bueno, competimos de igual a igual, tuvimos un penal, no lo hicimos y nos anotaron por la misma vía".

"El equipo se repuso, pudimos empatar, se vio un buen juego, intenso, ellos estaban nerviosos atrás, les robamos un par de balones y nos pudimos ir 2-1 al descanso. Teníamos la ilusión de ir a buscarlo y ganarlo, creíamos que se podía dar", complementó.

Después, comentó que el equipo de Diego López "había mostrado una buena cara, pero con el segundo gol el equipo perdió la convicción, vimos lo de partidos pasados, el equipo partido. Y ellos hicieron lo que querían hacer cuando quieren dormir un partido, a demorarse, no supimos apurar la jugada, entrar en juego y yendo a buscarlo, pasa lo del tercer gol".

Eso sí, deja en claro que "estoy totalmente convencido que el plantel puede lidiar con esto. La gente de la U pide jugadores de la cantera y hace muchos años que no se veían tantos, que nos atrevamos a ponerlos, a que jueguen, tienen personalidad, se han criado en un club grande como la U".

"Los jóvenes han demostrado que pueden, sacan la cara, cada partido están mejor, hay un riesgo, pero una convicción detrás. Hay que rodearlos con jugadores de experiencia como Nery Domínguez y Emmanuel Ojeda", agrega.

Al respecto de la situación de Yonathan Andía, resaltó que "Diego ya lo dijo, no es lo ideal, lo hablamos con él como debe ser. Él aceptó su error, pidió disculpas y hoy no entró por algo forzado, lo sancionamos un partido deportivamente y él, de manera voluntaria, hará una donación económica a nuestras residencias. Es una especie de multa, pero es un gesto de él, ya quedó saldada su deuda. No ayuda el tema, pero son errores y lo supo aceptar".

Para el final, le preguntan si se sintió pasado a llevar por la dirigencia, destaca que"lo de Martín Parra generó murmullo, movimiento, a veces vamos a estar de acuerdo, a veces no, pero lo resolvemos en la interna. Martín es del club, tiene gran proyección y necesitábamos completar los tres arqueros con Cristóbal Campos y Pedro Garrido".