El cierre del Campeonato Nacional está que arde y la parte baja de la tabla de posiciones tiene a Universidad de Chile colgando de un hilo. Este domingo enfrenta a Unión La Calera, en una verdadera final para que los azules no repitan la historia y bajen a la Primera B como alguna vez lo hizo en 1988.

La U se encuentra el penúltimo lugar del torneo chileno, lo que momentáneamente los lleva a disputar el partido por la promoción. Uno que sabe de este tema, es Patricio Reyes, ex capitán de los Azules en el equipo que dirigía Manuel Pellegrini que perdió la categoría en los años 80.

El Pato, dialogó con Bolavip sobre el trágico momento futbolístico que vive el Romántico Viajero, pero se mantiene esperanzado. "Creo que hay vergüenza deportiva en la U, los he visto jugar y he sufrido más que cualquiera, confío en que la U se va a salvar", asegurá el ex lateral derecho.

Junto con eso, Reyes no quiso dejar pasar la ocasión para rememorar la única vez que Universidad de Chile estuvo en Segunda División, donde él encabezaba el plantel y de paso, tiró un palo a los directivos. "Si bajan, quedan en la historia negativa de la U, yo no me pude sacar jamás eso, y los capitanes son los que se llevan todo el peso, y los dirigentes, nada", reflexionó Reyes.

Sin embargo, entrando en las comparaciones, el ex seleccionado chileno analizó la diferencia de ambos planteles y de paso arengó al club. "Después de 30 años, volver a jugar ese partido, debí salir muerto de esa cancha, lo dimos todo, pero nos faltaba categoría, no teníamos un plantel a la altura de este, estábamos impagos, que no es una excusa, pero obvio que facilita no tener esos problemas. Hoy estan con los sueldos al día es un equipo superior al nuestro y deben entregar todo hasta el último minuto".

Aún así Patricio Reyes le tiene plena confianza a los dirigidos por Cristián Romero y deja en claro que en esta ocasión trascendental debe predominar la jerarquía que tiene Universidad de Chile. "Yo sigo pensando de que la experiencia, el oficio, de cada uno de los jugadores de la U está por sobre los rivales, confío", sentenció.