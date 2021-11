El ex jugador de Universidad de Chile Cristian Traverso utilizó una vez más sus redes sociales para dejar en claro su molestia por el mal presente que se vive en el Centro Deportivo Azul e hizo un extraño pero sentido llamado a los jugadores azules.

Cristian Traverso olvida la pandemia y enfurece por no ver a los jugadores de Universidad de Chile tomándose fotos con los hinchas

En Universidad de Chile llevan largo tiempo lidiando con el sufrimiento en el Campeonato Nacional, ya que viven por tercer año consecutivo la pesadilla de pelear con el descenso. En 2019 quedó en puestos complicados antes del término anticipado del torneo, y en 2020 luchó hasta el final con el fantasma de la tabla ponderada para no perder la categoría.

Pero el panorama en este 2021 es el más tétrico. Los azules están en el puesto 14 de la tabla con 35 puntos, los mismos que tienen Melipilla (15), La Serena (13), y Curicó Unido (12), por lo que necesitan ganar las dos finales que le quedan si pretenden seguir jugando en Primera División la próxima temporada.

Ante eso, tanto los hinchas como los referentes históricos del Romántico Viajero han sacado la voz para mostrar su preocupación y enojo por la situación que vive el club, y todos coinciden al momento de apuntar a Azul Azul como el principal responsable de la debacle.

Y fue justamente un ex jugador de la U quien ahora compartió un sentido, pero extraño llamado a través de sus redes sociales. Se trata del argentino Cristian Traverso, quien ha acostumbrado el último tiempo usar su cuenta de Instagram para dar su opinión sobre el oscuro presente que se vive hoy por hoy en el Centro Deportivo Azul.

Bajo ese contexto, el Tigre compartió una foto vintage sobre su época defendiendo a la U, donde fue campeón en 1995 y se marchó en 1996, con un sentido mensaje. “Hace tiempo que no veo una foto de los jugadores de la U con la gente, así era como lo hacíamos antes, entraban, se sacaban fotos, iban a los entrenamientos”, rememoró.

Tras eso, hizo énfasis en las abismales diferencias que hay con los equipos de la actualidad, donde indicó que antes “los jugadores estábamos más cerca de ellos, de los que siempre están”.

E inmediatamente después de eso disparó sin filtro contra Azul Azul, señalando que “hubo un cambio tremendo, hoy el club es una empresa manejada por gente que no tiene idea del calor entre los jugadores y los hinchas. Su formación ejecutiva o universitaria los hace más fríos y tratan a los jugadores como sus empleados y a la gente como sus clientes”.

“No señores ese no es el camino. Se cerraron las puertas al cariño de la gente, por creerse que son los reales dueños del sentimiento, son solo dueños de acciones, que algún día dejarán de serlo ojalá sea pronto y que no sea tarde”, complementó el ex Boca Juniors.

Para cerrar, envió un motivacional mensaje al plantel universitario: “A los jugadores, están ante la final del mundo. Tienen días para prepararse y tomen conciencia de que está en sus manos el futuro del club. Ustedes también son responsables de estar así, y aquellos que no fueron profesionales es hora de demostrar de por que llegaron a la U”, concluyó.