Caamaño durísimo por el rendimiento de la U y pregunta: “¿Qué vieron en Dudamel que no vieron en José Luis Sierra?”

La derrota de Universidad de Chile ante Cobresal empezó a generar las primeras críticas al técnico Rafael Dudamel, quien llegó como reemplazante de Hernán Caputto y con la misión de escapar del descenso y alcanzar la clasificación a la Copa Libertadores 2021.

Sin embargo, en seis encuentros dirigidos sus números son poco alentadores: un triunfo, cuatro empates y una derrota, situación que los tiene en la tabla de posiciones en el sexto lugar con 36 puntos, mientras que en la tabla ponderada en el puesto 16 con un promedio de 1,176, solo arriba de la U. de Concepción (1,051) y Deportes Iquique (1,050).

Por lo mismo, Cristián Caamaño realizó un duro análisis sobre el trabajo del venezolano en Deportes en Agricultura y se consultó ¿por qué se inclinaron por Dudamel en desmedro de José Luis Sierra?.

“Creo que la U es un manojo de nervios, creo que no están creyendo en el discurso de Dudamel y se empieza a complicar en la tabla ponderada. Si echaron a (Hernán) Caputto por Dudamel, habría que preguntarle a los directores deportivos o a quienes tomaron la decisión definitiva por el venezolano: ¿qué vieron en Dudamel que no vieron en Sierra? ¿qué argumentos les entregó el venezolano para inclinarse por su candidatura, por sobre cualquier conversación con José Luis Sierra? Viendo la campaña de uno a otro, lo que juega un equipo y otro, me cuesta creer que la U se haya inclinado por Dudamel”, comentó.

La U sucumbió por 0-2 ante el equipo minero. (FOTO: Agencia Uno)

“A Caputto le soltaron la mano algunos futbolistas como Matías Rodríguez, se la tenían amarradas otros como Montillo. Cuando llega el venezolano, Rodríguez pasa a ser el capitán, el lateral derecho titular, sin hacer nada extraordinario. Esa fue una señal clara de Dudamel”, agregó.

“¿Qué jugador ha crecido con Dudamel en seis partidos? Ninguno. ¿Qué modificación táctica ha hecho Dudamel en seis partidos? Ninguna. Es como Colo Colo, el mismo equipo 1-4-3-3. Y ahora teniendo al colombiano (Reinaldo) Lenis y que antes tenían que improvisar a Henríquez o Guerra. Es decir, es más de lo mismo, pero con otro intérprete que no conoce el plano local, que no conoce el plantel y al cual se le trajo por la disciplina y por el tiraje de la chimenea”, agregó.

“Hoy la U necesita jugar bien, sacar resultados y me parece que Dudamel no era para un trabajo a corta plazo, sino a largo. La urgencia de la U es salvarse del descenso y no lo quisieron ver así, me queda la sensación. A la hora de elegir el técnico pensaron: ‘terminemos el año, estamos tranquilos y a partir del próximos vamos a ver al verdadero Dudamel’. Pero no sé si van a tener un próximo año en Primera División”, complementó.

Sobre el partido ante Cobresal, expresó que “le generó miedo al equipo. La idea original era que jugara Jimmy Martínez, pero terminó saliendo del equipo por problemas musculares. Para Dudamel es más titular Jimmy que (Walter) Montillo, con eso hay una declaración de principios del venezolano”.

“Lo había controlado bien la U a Cobresal, pero un error de Fernando de Paul te cambia la ruta y el equipo entró en una desesperación. Los cambios no dieron frutos. Montillo no entró en sintonía con el partido, trotando prácticamente todo el compromiso, no sé si arrastra problemas físicos, pero indudablemente este no es el Montillo antes de la declaración del retiro. Aquí algo pasó, algo se quebró, no sé si en el jugador, en la confianza, pero este no es el Montillo que uno decía que debe seguir un año más. Este Montillo así no puede seguir en la U. Tampoco el ingreso de Ángelo Henríquez, termina desarmando el equipo, entran tres delanteros y el chico Simón Contreras de 18 años tiene la más clara del segundo tiempo. Cobresal le perdonó la vida, De Paul salvó un par antes del 2-0, pero el error ya te cambia el partido y ese fallo te termina significando puntos”, sentenció.