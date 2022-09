Universidad de Chile no quiere complicarse más con la zona de descenso y parecía despertar. En 20' minutos de juego, el Romántico Viajero iguala sin goles frente a Palestino, en un partido donde tuvo la apertura de la cuenta con Darío Osorio, pero anulado por el VAR.

El elenco estudiantil tuvo la salida de Diego López y ahora, con Sebastián Miranda en la banca, espera encontrarse en la cancha para escapar del fondo. Y si bien los Árabes los han complicado en el arranque, tuvieron una gran oportunidad para ponerse en ventaja.

Darío Osorio se avivó a los 12' minutos de juego y comandó el que pudo ser el desahogo para Universidad de Chile. El joven volante de los azules aprovechó un regalo de Cristián Suárez y recuperó un balón en la mitad de la cancha para comenzar el ataque.

Cediendo el balón a Ronnie Fernández, se fue corriendo a la banda derecha para perfilarse. Por la izquierda iba Cristián Palacios, quien terminó recibiendo el pase antes de devolverle el balón para que quedara solo frente al arco.

Darío Osorio remató pero el arquero logró contener. Sin embargo, el rebote le quedó servido para anotar el 0-1 que llenaba de ilusión a los hinchas de Universidad de Chile. Pero cuando todos se abrazaban, llegó el llamado del VAR.

La tecnología acusó una posición de adelanto en la jugada previa al gol de parte de Cristian Palacios, lo que terminó por anular la anotación. Así, el encuentro se mantuvo empatado sin goles y con mucho por delante para que las cosas cambien.

Universidad de Chile no quiere seguir sufriendo con el descenso y solo le sirve ganar. Si no lo hace, dependerá de que Deportes Antofagasta no sume con Curicó Unido más tarde, ya que un triunfo de los Pumas los instalará en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones, cayendo a la zona de descendo directo.

Revisa el gol de Darío Osorio para la U ante Palestino anulado por el VAR