El popular comentarista azul apunta una nueva mala campaña en Universidad de Chile, donde asegura que el gran problema es la gente que comanda a la institución, que no se da cuenta que un club no se puede manejar igual que una empresa. En ese sentido, apuesta por, al menos, una clasificación a Copa Sudamericana.

Universidad de Chile volvió a cerrar una mitad de temporada llena de dudas en el Campeonato Nacional, con un semestre en donde pasó de todo con la salida del entrenador Santiago Escobar, el director deportivo Luis Roggiero y sumando pocos triunfos que, una vez más, la tiene comprometida con la tabla de posiciones y el descenso.

Algo que el comentarista deportivo azul Tito Awad se dio el tiempo para analizar en el programa Show de Goles de TNT Sports.

"Evidentemente somos uno de los equipos más malos. La U sumando los puntajes, lo tenía como el de peor rendimiento. Es imperdonable para Universidad de Chile, que supuestamente tiene más plata que otros equipos que se las rascan con sus propios esfuerzos y logran sacar cabros jóvenes, cuando sacas uno no es bueno de un principio o lo quemaste", comenzó explicandoa Awad.

En ese sentido, el popular comentarista apunta a la concesionaria que tiene el mando de la U, porque no han sabido llevar adelante la gestión.

"Cuando se hacen las cosas tan mal como se han hecho en los últimos tres años, cuando no se entiende que el trabajo del fútbol es diferente al de una empresa, al de un ingeniero comercial con una empresa de producción. Esta es una empresa de producción, pero de futbolistas. Es una empresa diferente. Llegó un grupo, lo he dicho varias veces, que no tiene idea donde están parados. No me reviento con las sociedades anónimas, porque fuimos campeones de la Copa Sudamericana con una sociedad anónima, fuimos tricampeones con una sociedad anónima, pero con una buena gestión. El otro día llegó Federico Valdés al estadio y lo ovacionaron, porque todavía se recuerdan de lo último bueno que se ha hecho en esta gloriosa institución como es en la U", destaca Awad.

En ese sentido, asegura que si bien falta mucho por hacer y de cambiar en la estructura de los que mandan en Universidad de Chile, lo ideal es apelar a volver a un torneo internacional.

"Me da mucha pena. Al menos el presidente (Michael) Clark reconoció que se equivocaron en muchas cosas. Con Roggiero, con contrataciones, con un montón de cosas. Ahora viene el mes para que se recompongan todas esas embarradas y la U tenga un equipo competitivo, no para pelear el título porque sería una quimera, pero por lo menos para ir a una Copa Sudamericana. Pero ni siquiera para ganar la Copa Chile. Creo que nos da para ir a un Sudamericana, estamos a tres puntos, pero es ridículo, porque estamos a lo mismo de los que descienden. Tengo mucha pena por la gestión que se ha hecho en Universidad de Chile, es imperdonable que una sociedad anónima con gente que se cree inteligente no haga las cosas bien", finalizó.