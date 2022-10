Cuando quedan cuatro fechas para que termine el Campeonato Nacional, los equipos que se están jugando la zona de descenso están alertas a todo lo que los rodea, como el caso de Coquimbo Unido y Deportes La Serena, quienes ya se quejaron ante la ANFP por la suspensión del duelo de Deportes Antofagasta para el próximo fin de semana.

Todo, porque son parte importante de los equipos que luchan por no perder la categoría, donde a ellos se suma Universidad de Chile, donde uno de sus históricos sabe que en este tipo de definiciones todo puede pasar.

Así lo comenta Sandrino Castec en conversación con Redgol, donde llama a estar alerta por lo que se empieza a jugar en todos los partidos.

"Todo puede suceder en el fútbol. Esto viene de hace mucho tiempo, entonces creo que nunca pensé, no quiero hablar mal de nadie, pero hay manos muy turbias en el fútbol chileno, y todo puede suceder. A nosotros nos dijeron que pasó el hombre del maletín por el camarín nuestro, pero no fue así. Por perder nunca nos pagaron, por ganar sí nos dieron incentivos. El famoso hombre del maletín, pero yo no creo que ningún jugador se va dejar perder y sobre todo en la situación que se vive en el fútbol chileno, donde no se sabe quién manda. Este fin de semana puede pasar cualquier cosa", adelanta Castec.

Por lo mismo, asegura que este plantel de la U debe aprender de las cosas malas que ha hecho, tanto jugadores como cuerpo técnico, para poder sumar los puntos necesarios para mantener la categoría.

"Siempre hay nerviosismo, lo lógico de la presión que tiene la U, pero de los errores se aprenden. Un error garrafal sacar a Palacios, fue un error técnico. Pero no hay solo un técnico, también tiene ayudantes. Esta U si muestra lo de hace una semana atrás no tendría que pasar mucha zozobra, pero hay presión. Los jugadores tienen que tener claro que están en una gran institucióny tienen que dejarlo demostrado para cerrar bien el año", enfatiza.

En esa línea llama a tener confianza en lo que hacen los jugadores más jóvenes azules, pese a que asegura que la ausencia de Cristián Palacios es muy importante en la U.

"Estamos hablando de un plantel corto, que no se puede pensar en grandes figuras. La U tiene para armar un buen mediocampo, depende del nivel de Pablo Aránguiz porque viene jugando muy poco. Pero la juventud le está dando otro respiro a la U, por eso hay que sacar el provecho al máximo. Lo de Junior no sé si es fortuito, porque parece que no está metido en el plantel. Pero son cosas el destino del fútbol. Lo mismo que Ronnie que se sobrepasa en revoluciones. Los árbitros pueden cometer errores y nunca les va pasar nada, por eso los jugadores deben obviar y dedicarse a jugar. La U tiene que entrar con lo mejor que tiene, la importancia de Palacios es clara, pero eso hizo definir el partido con Audax", finaliza.