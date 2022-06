Para el ex jugador y gerente deportivo de Universidad de Chile , Rodrigo Polaco Goldberg, la razón que presenta Hernán Galíndez para querer irse del Romántico Viajero y del país por amenazas a él y su familia por redes sociales no es así y que hay algo más “que no conocemos”.

Rodrigo Polaco Goldberg no se la manda a decir con nadie a Hernán Galíndez: “Con mucho respeto, no le creo el tema de la familia”

Hernán Galíndez se quiere ir de Universidad de Chile. El representante del portero del Romántico Viajero manifestó que el el jugador azul ni siquiera “puede ir al supermercado” y que el hostigamiento por redes sociales se intensificó demasiado tras el caso Byron Castillo, dado que él irá al Mundial con Ecuador. Esto ha encontrado distintas voces en contra del futbolista y una más se sumó desde un conocedor de la casa del chuncho.

Se trata de Rodrigo Polaco Goldberg, ex jugador y gerente deportivo de la U, quien lisa y llanamente no cree que Galíndez se quiera ir de la U por un tema de redes sociales. “Lo veo desde el punto de vista del jugador y uno quiere estar tranquilo, pero voy a un tema más global. Tú firmaste un contrato, sabías las condiciones. Sabías dónde estabas llegando. Que te trajo una persona que no está, es un hecho de la causa, pero tiene una larga trayectoria y te aseguro que ha tenido más de un entrenador y un gerente deportivo”, dijo el ex delantero en Al Aire Libre PM de Cooperativa.

Y fue más allá. “Personalmente, y lo digo con mucho respeto porque no tengo el placer de conocerlo, pero el tema de la familia no se lo creo. No creo que sea así. Para mí hay algo más que no sé, que desconozco, ¿pero es primera vez que le dicen algo en redes sociales? A todos nos ha pasado, jugadores dirigentes”, sentenció.

Galíndez tiene una oferta de Aucas de Ecuador y quiere volver al país con el que no sólo va a jugar el Mundial, sino que es donde ha hecho gran parte de su carrera. Llegó a la U de Chile como parte de un nuevo proyecto con Luis Roggiero y Santiago Escobar, pero ya ninguno está en el Centro Deportivo Azul.