Universidad de Chile tenía para vivir días tranquilos: había vencido a Deportes La Serena, un triunfo que le dio mucho aire en la parte baja del Campeonato Nacional 2022 y también selló la clasificación a la semifinal de la Copa Chile tras dejar en el camino a la Universidad Católica en la ronda de ocho mejores equipos de aquel certamen.

Pero esa calma quedó alterada con una pelea entre dos compañeros: uno fue el portero Cristóbal Campos. Y otro fue el capitán del equipo, Ronnie Fernández. Detalles más o menos, Campitos tuvo un conato con el ex delantero de Santiago Wanderers, aunque todavía no está tan claro por qué: hay dos versiones respecto de la razón del encontronazo, que debió ser separado por Felipe Seymour, otro de los referentes que tiene el vestuario.

Este lunes 17 de octubre, el golero surgido del semillero del Centro Deportivo Azul sembró más dudas y dejó un enigmático mensaje, en el que se le ve acompañado por Johnny Herrera en un entrenamiento. Y le añadió la leyenda "con el de verdad", algo que muchos interpretaron como un palo directo al ariete nacido en Punta Arenas.

Uno de los que opinó al respecto de todo el tema fue jugador de la U y gerente deportivo de Azul Azul. Se trata de Rodrigo Goldberg, quien en el panel de Al Aire Libre en Cooperativa habló primero de la foto que el meta compartió en su cuenta de Instagram. "No los sigo en redes a ninguno. Me acabo de desayunar con esto, que postea una foto con Herrera. Claramente no te ayuda. Entonces, por muy ídolo que sea, al final estás evidenciando algo", apuntó el Polaco.

"Esto es una lata. En el fondo, me gustaría decirlo bien en chileno, pero voy a decirlo así: es ver quién tiene el auto más grande, quién es más choro. Y al final estás en una situación no te puedes dar ese lujo, aunque esto no debería pasar. Si te peleaste adentro, afórrense los dos y listo, compadre terminamos y tenemos que sacar esto adelante", fue la opinión del ex delantero del Maccabi Tel-Aviv de Israel y de Santiago Morning, quien fue testigo en más de una vez de este tipo de peleas, muy habituales en la actividad según lo que comentó al respecto Claudio Borghi.

Goldberg siguió con su análisis de la situación. "A fin de año nadie espera que salgan juntos de vacaciones, que sean amigos o que uno apadrine al hijo de otro. No. Es simplemente que puedan llevar la fiesta en paz y de ahí, cada uno para su casa. Esto no colabora en nada", sentenció el Polaco, quien es un ferviente fanático del Romántico Viajero, como lo deja claro cada vez que habla.