Rafael Dudamel lamenta haber jugado con un hombre de más: "Cuando estuvimos 11 contra 11 y 0-0, el equipo controló, dominó y se impuso contra un rival que armó una línea de cinco"

No fue un buen día para Rafael Dudamel. Universidad de Chile debía ganar para llegar a la cima de la tabla de posiciones y no sólo no lo hizo porque perdió ante Everton, además, dejó una pésima imagen al crearse poquísimas ocasiones de gol y mostrando una evidente involución en su juego.

Luego de la derrota, el estratega venezolano sorprendió en conferencia de prensa al afirmar que la expulsión del viñamarino Álvaro Madrid, más que beneficiarlos, los perjudicó.

"El equipo cuando estuvimos 11 contra 11 y 0-0, el equipo controló, dominó y se impuso contra un rival que armó una línea de cinco con dos volantes delante de ellos. Su planteamiento era defensivo. Controlamos a Valenzuela con Camilo y sus dos atacantes chocaban con nuestros dos defensores. en el 11 contra 11, desde la amplitud, pudimos generar más con Nahuel y Pablo. Pero no encontramos las posiciones correctas", afirmó.

Cecilio Waterman vence a Fernando de Paul (Agencia Uno)

Respecto a lo que mostró Universidad de Chile, Dudamel aclara que "el no haber ganado hoy no fue porque nos faltara motivación. Everton planteó un partido buscando tener una solidez defensiva, respetando a nuestro equipo, se encuentran con un penal y luego movimos nuestras piezas, nos faltó por la parte central esa tranquilidad para el último pase, fuimos amplios, pero nos faltó eficacia".

Sobre la falta de llegadas y los pocos goles que ha convertido la U esta temporada, el estratega venezolano se defiende afirmando que la estadística está de su lado.

"los números hablan hoy porque no marcamos, pero con Antofagasta ganamos 2-1, pero pudimos marcar cinco goles. Fuimos protagonistas, jugamos en campo contrario y en el último cuarto de campo, nos faltó la claridad en ese último pase, no fue que no generaramos. El rival acumuló ocho hombres en su área y nos faltó movilidad. La estadística hoy marca que podemos y debemos ser más goleadores, trabajaremos para ello".