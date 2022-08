Patricio Yáñez pierde la paciencia con el entrenador de Universidad de Chile: "No ha tenido la estatura, no ha dado con la tecla"

El ex delantero y hoy comentarista de Radio Agricultura, Patricio Yáñez, considera que el entrenador Diego López ya no le encuentra soluciones a la U por capacidades, más allá que agarrar el plantel azul no era fáci.