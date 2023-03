El ex defensa de la selección chilena, Pablo Contreras, no tiene dudas de que Arturo Vidal dará vuelta su criticado presente en el Flamengo.

Arturo Vidal no pasa un buen momento en Flamengo y su arribo como gran figura no ha encontrado el rendimiento y participación esperada por los hinchas del club brasileño. En medio de las críticas al King, Pablo Contreras conversó con Paulo Flores y RedGol poniendo toda su confianza en el volante de la selección chilena.

“Arturo ha pasado por diferentes dificultades en sus equipos y las ha superado por su carácter y temperamento. No me cabe duda que mientras más lo critiquen más fuerte se hace. Es el caso de Arturo que seguramente va revertir estas semanas complejas, sin lugar a dudas con su carácter. Así son los grandes jugadores”, dijo el ex defensa de larga carrera en Europa.

Respecto a un posible regreso de Vidal al Cacique, el otrora zaguero de los albos expuso que “depende de lo que desee Arturo. El manifestó hace un tiempo que pueden contar con él y eso le cayó mal a la gente e hinchas de Flamengo”.

Complementa que “creo que le queda cuerda para rato en una gran institución como Flamengo, pero si él estima conveniente venir a Colo Colo, obviamente como fanáticos lo vamos a recibir con los brazos abiertos”.

Contreras jugó en la Ligue 1 con la camiseta del Mónaco. Conociendo el fútbol francés, también tuvo palabras para el renacer de Alexis Sánchez en Olympique de Marsella y el correctísimo arribo de Gabriel Suazo a Toulouse.

“No me sorprende lo que hace Alexis en cada partido. Estoy súper contento con su rendimiento y el de Gabriel Suazo también. Se están desenvolviendo de buena manera en una liga compleja y muy física. Han dejado manifiesto que están para cosas grandes, han demostrado un tremendo carácter y ojalá les pueda ir igual y mejor”, concluyó.