Nery Domínguez llegó a la Universidad de Chile para afirmar la última línea. Y en cierto modo logró hacerlo, su presencia se hizo notar y se destacó como un tiempista en los tres encuentros del Campeonato Naconal 2022 que ha disputado, aunque mostró algún problema en la velocidad, como en el gol de Patricio Rubio que le dio la victoria a Ñublense ante los azules.

Pero sufrió un desgarro en la postrera derrota frente a O'Higgins que todavía lo tiene al margen de la competencia, más allá de que su rehabilitación avanza según lo planificado, pues luego de los exámenes se concluyó que el tiempo de recuperación sería de tres semanas. La lesión muscular le ocurrió el 24 de julio en el estadio El Teniente.

Si bien sigue a tiempo en los plazos, fue exigido en ejercicios de mayor intensidad este lunes 8 de agosto, según informó Emisora Bullanguera. El citado medio añade que la respuesta no fue totalmente óptima, pese a las sensaciones positivas que ha dejado el ex Racing Club de Avellaneda en la recuperación. De hecho, la cuenta de Instagram de la U publicó una imagen suya al trote con la leyenda "cada vez queda menos, Nery".







Diego López está obligado a repetir la dupla de defensores en la U, pero con un problemón

Así las cosas, Nery Domínguez apunta a volver en plenitud de condiciones para el Clásico Universitario, aunque la Universidad de Chile también debe afrontar el juego de ida en la Copa Chile. En aquella instancia, el equipo adiestrado por Diego López se medirá a Cobresal en el estadio El Cobre el jueves 18 de agosto a las 20:30 horas.

Pero el objetivo inmediato para el DT uruguayo de 47 años es la 22° fecha del Campeonato Nacional 2022. Y será una visita complicada, pues viajará hasta el estadio La Granja para enfrentarse a Curicó Unido, el tercer equipo mejor ubicado en la tabla. Ese partido se disputará el sábado 13 de agosto a las 15:45 horas con el arbitraje de Felipe González.

En ese compromiso, el Memo volverá a alinear a su compatriota Álvaro Brun como defensor central, aunque alguna complicación física sacó al charrúa del trabajo de este miércoles, según reportó Bolavip Chile. Una sobrecarga muscular en el aductor le significó tomarse imágenes para determinar la cuantía, dice el citado medio. "Por suerte me he sentido cómodo. Hubo un trabajo propio y del cuerpo técnico. Me acomoda más ser volante, pero si lo tengo que seguir haciendo, bienvenido sea", afirmó el ex Montevideo City Torque, quien está pensado que haga dupla con el zurdo Ignacio Tapia en el fondo del Romántico Viajero.