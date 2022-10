Miranda reacciona por Aránguiz en U. de Chile: "Me molesta no poder contar con todos"

La situación de Pablo Aránguiz, donde un guardia lo acusó de haber sido agredido en las afueras del centro de eventos Botánico, no gustó para nada en Universidad de Chile y su entrenador, Sebastián Miranda.

Todo, porque el miércoles deben enfrentar la primera semifinal de Copa Chile ante Unión Española, donde la dirigencia, donde no van a contar con el volante para que pueda aclarar los hechos sucedidos.

"Me molesta no poder contar con todos los jugadores, sobre todo cuando son cosas que no pasan en la cancha. Me frustra, me condiciona, porque no puedo tener a todos a disposición. Del hecho no me puedo referir, el club está recabando información", comentó Miranda.

En ese sentido, el entrenador azul detalla la jornada del lunes de Aránguiz en el Centro Deportivo Azul, donde hubo tiempo para que el jugador explicara la situación, además de tener una conversación con el plantel.

"Pablo llegó en perfectas condiciones, me contó todo lo sucedido, llegó a la hora, entrenó como corresponde, sin ningún atisbo de bajar la intensidad. Reconoce que tuvo una discusión fuerte con una persona. Más detalles no puedo entrar porque hay una investigación, pero quiero decir que llegó en perfectas condiciones y lamento no poder contar con él. El club está ayudando desde lo legal para aclarar la situación. Lo que leo del involucrado es bastante distinto a lo que dice Pablo", detalla.

Algo que llega justo cuando la U se está jugando la salvación en el Campeonato Nacional, además de la posibilidad de cerrar el año con una clasificación a Copa Libertadores, por lo que Miranda asegura que necesita a todos sus jugadores.

"Nosotros el día de ayer tuvimos una conversación profunda, donde no podemos permitirnos esto, primero por el club que representamos, que es a mucha gente y la caja de resonancia es mayor. Estuvimos conversando con los jugadores para que en los 19 días que nos quedan podamos terminar el año de la mejor manera, como propusimos el día que llegué, para dejar a la U en lo mejor que se pueda en la tabla y aspirar a un título", finaliza.