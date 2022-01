Universidad de Chile sigue moviendo el piso en el mercado de pases con la idea de conseguir más refuerzos para el plantel de Santiago Escobar. Aunque ya se está transformando en una teleserie la idea de conseguir un marcador central, donde Federico Lértora es el apuntado por el director deportivo Luis Roggiero.

Si bien el jugador termina contrato en junio con Colón, desde Azul Azul ya saben que el club argentino quiere recibir un monto para que la operación se haga en estos días, para no quedar con las manos vacías, pese a que la U ya tiene un acuerdo por el jugador.

Por lo mismo, se ha definido que esta será la semana clave para una determinación final, o los azules moverán su vista por otro jugador.

Mientras esto pasa, el técnico de Colón, Julio César Falcioni, se dio por aludido con lo que está pasando con algunos miembros de su plantel, donde se incluye Lértora, donde el entrenador abrió la puerta a los que quieran salir, pero deben dejar algo económico en el club.

"Hablé con los jugadores, no le voy a cortar la carrera a nadie, mientras el club se beneficie. Los jugadores a los que se les termina el contrato en junio están a disposición de las decisiones que pueda tomar. Pero por poquita moneda no se irá nadie, ya que no beneficia a nadie, ni al club, ni al jugador ni a nosotros por la parte deportiva", comentó el ex entrenador de Universidad Católica en Radio Gol.

Pese a esto, se espera una determinación final de parte de Azul Azul para ver si siguen interesados en Lértora, o van por otro que esté en carpeta.