Mauricio Pinilla se refirió a la jugada más polémica del Clásico Universitario, asegurando que no hubo penal en la jugada entre Sebastián Pérez y Nahuel Lujan.

Mauricio Pinilla sorprende y le echa bencina a la gran polémica del Clásico Universitario: "No era penal muchachos"

El triunfo de Universidad Católica ante Universidad de Chile por la fecha 31 del Campeonato Nacional quedó lleno de polémica por un presunto penal no cobrado a Nahuel Luján. Sin embargo, Mauricio Pinilla sacó ronchas entre los azules asegurando que no hubo infracción.

La Franja se impuso por la cuenta mínima en una nueva versión del Clásico Universitario, instancia donde los azules dominaron la primera parte pero no pudieron traducir esa supremacía en goles.

Cuando apenas se jugaba 1’ de partido Zanahoria Pérez le entró fuerte en el área a Nahuel Luján tras un craso error de Germán Lanaro, y aunque muchos pedían penal, el juez Julio Bascuñán no cobró y sin mediar revisión VAR dejó seguir el juego.

Pese a que las redes sociales ardieron por el no cobro del silbante, el ex jugador del León, Mauricio Pinilla, aseguró que la jugada no ameritaba para la pena máxima.

"No, no era penal muchachos, si la toca el Zanahoria (Pérez) antes, ya lo comentamos en la transmisión", dijo el otrora delantero en su cuenta de Instagram.

Por supuesto que la opinión del ex artillero de la selección chilena no cayó para nada bien en la parcialidad azul, que incluso después de finalizado el partido siguieron reclamando la pena máxima.

Lamentablemente para sus pretensiones de escapar de la parte baja, Universidad de Chile no logró reponerse y tras la derrota se mantiene al borde de la zona roja, ubicándose a tres puntos de puestos de promoción.

