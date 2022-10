Mauricio Pinilla se la juega enojado con la revancha de Copa Chile: "Para mí clasifica la U porque la Católica no lo merece. Este partido no se debería haber jugado"

Universidad Católica y Universidad de Chile reanudan este jueves el Clásico Universitario suspendido por las bombas de estruendo lanzadas desde la barra de la UC y que estallaron a centímetros del arquero azul Martín Parra, esto antes de los cinco minutos del duelo válido por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile.

El partido se trasladó desde Valparaíso al estadio El Teniente de Rancagua sin público. En Radio Agricultura, Mauricio Pinilla insistió en que la Federación de Fútbol debió dar por terminado el duelo y eliminar a la Católica de la competencia.

“Para mí pasa (clasifica) la Universidad de Chile cien por ciento. Le tengo toda la fe porque la Católica no lo merece. No es que los jugadores de la Católica no lo merezcan, es que para mí este partido no se debería haber jugado. La U debería estar en la siguiente fase”, dijo Pinilla en Deportes en Agricultura.

Tras las palabras del ex delantero y hoy comentarista, fue Francisco Sagredo el que dio su opinión, contraria a la de Mauricio Pinilla: “yo creo que pasa la Católica”.

Pinilla retomó la palabra considerando que “Católica cuenta con uno de los mejores delanteros del torneo. Creo que Zampedri es un jugador que necesita ser más abastecido que Juan Martín Lucero en Colo Colo, porque Lucero busca más por todos lados. Pero si Católica está fina, tiene profundidad y volumen ofensivo, va a complicar a la U”.

La U visita a la Católica desde las 19:00 horas en el estadio El Teniente con el antecedente del triunfo azul por 1-0 en la ida y el 1-0 parcial a favor de la Católica en lo poco que se alcanzó a jugar de la revancha.